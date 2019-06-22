Глава избиркома Екатеринбурга уволился накануне опроса по храму
14:43, 22 Июнь 2019
Илья Захаров проработал на своем посту 12 лет.
На сайте екатеринбургской избирательной комиссии появилось постановление, согласно которому его глава, Илья Захаров, уволен с занимаемой должности. Это произошло по его собственному желанию. Решение связано с тем, что Захаров станет главой аппарата мэрии.
Временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы избиркома Руслан Дворецкий.
Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен пройти опрос по месту для храма святой Екатерины. Защитники сквера у Драмтеатра требовали референдума, и в этом случае его организацией занимался бы избирком. Кто будет контролировать опрос, пока неизвестно.
Временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы избиркома Руслан Дворецкий.
Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен пройти опрос по месту для храма святой Екатерины. Защитники сквера у Драмтеатра требовали референдума, и в этом случае его организацией занимался бы избирком. Кто будет контролировать опрос, пока неизвестно.
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