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Глава избиркома Екатеринбурга уволился накануне опроса по храму

14:43, 22 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Илья Захаров проработал на своем посту 12 лет.
На сайте екатеринбургской избирательной комиссии появилось постановление, согласно которому его глава, Илья Захаров, уволен с занимаемой должности. Это произошло по его собственному желанию. Решение связано с тем, что Захаров станет главой аппарата мэрии.

Временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы избиркома Руслан Дворецкий.

Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен пройти опрос по месту для храма святой Екатерины. Защитники сквера у Драмтеатра требовали референдума, и в этом случае его организацией занимался бы избирком. Кто будет контролировать опрос, пока неизвестно.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Политика, Скверная история, Екатеринбург, политика, избирком, опрос, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Илья Захаров
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