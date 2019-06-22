Глава избиркома Екатеринбурга уволился накануне опроса по храму

На сайте екатеринбургской избирательной комиссии появилось постановление , согласно которому его глава , Илья Захаров , уволен с занимаемой должности. Это произошло по его собственному желанию. Решение связано с тем , что Захаров станет главой аппарата мэрии.



Временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы избиркома Руслан Дворецкий.



Напомним , в Екатеринбурге в скором времени должен пройти опрос по месту для храма святой Екатерины. Защитники сквера у Драмтеатра требовали референдума , и в этом случае его организацией занимался бы избирком. Кто будет контролировать опрос , пока неизвестно.