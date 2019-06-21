Высокинский призвал депутатов послушать его отчет ради бюджета

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил выслушать его отчет о работе за 2018 год на следующем заседании , 25 июня. Он сообщил , что не хочет « верстать» бюджет на 2020 год без участия депутатов , чтобы история с забракованными поправками не повторилась.





« Отчет — это не только о достижениях, но и о проблемах. Из его логики вытекают приоритеты бюджетной политики на бюджет 2020 года. Эти цифры и проблемы нужно пообсуждать. Это будет техзаданием думы на формирование бюджета следующего года», — заявил Высокинский.





Депутаты приняли его предложение к сведению. Прозвучит ли отчет на следующем заседании , пока неизвестно.



