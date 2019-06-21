Высокинский призвал депутатов послушать его отчет ради бюджета
11:41, 21 Июнь 2019
Мэр боится, что история с отклоненными поправками может повториться.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил выслушать его отчет о работе за 2018 год на следующем заседании, 25 июня. Он сообщил, что не хочет «верстать» бюджет на 2020 год без участия депутатов, чтобы история с забракованными поправками не повторилась.
«Отчет — это не только о достижениях, но и о проблемах. Из его логики вытекают приоритеты бюджетной политики на бюджет 2020 года. Эти цифры и проблемы нужно пообсуждать. Это будет техзаданием думы на формирование бюджета следующего года», — заявил Высокинский.
Депутаты приняли его предложение к сведению. Прозвучит ли отчет на следующем заседании, пока неизвестно.
Отчет Александра Высокинского должны были заслушать еще 30 мая, но администрация не предоставила текст документа в профильную комиссию. Депутаты заявили, что не успеют подготовить вопросы и перенесли обсуждение на неопределенное время. После комиссия по МСУ решила, что отчет подождет до сентября 2019 года, потому что повестка уже и так переполнена.
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