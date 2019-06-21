Заксобрание решит, смогут ли екатеринбуржцы сами выбрать нового мэра

Депутат Вячеслав Вегнер внесет в Заксобрание Свердловской области законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. В разговоре с ЕТВ он рассказал, что «советская» система, к которой вернулись в сентябре 2018 года оказалась неэффективной. Это подтверждает не только кризис в отношениях гордумы и Александра Высокинского, но и конфликты в других муниципалитетах: Артемовском, Асбесте, Белоярском.

«Глава должен заниматься городским хозяйством, а не политикой и рассуждениями. А депутаты начинают вмешиваться в его работу: они диктуют ему, какая должна быть администрация, как он должен распоряжаться средствами. Невозможно двум хозяйкам сварить на кухне суп», — считает Вячеслав Вегнер.

Депутат также считает, что показательной стала история с конфликтом вокруг сквера у Драмтеатра. Решение о передаче земли в религиозное назначение принимали депутаты, а виноватой сделали исполнительную власть.