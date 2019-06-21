Заксобрание решит, смогут ли екатеринбуржцы сами выбрать нового мэра
Депутат Вячеслав Вегнер внесет в Заксобрание Свердловской области законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. В разговоре с ЕТВ он рассказал, что «советская» система, к которой вернулись в сентябре 2018 года оказалась неэффективной. Это подтверждает не только кризис в отношениях гордумы и Александра Высокинского, но и конфликты в других муниципалитетах: Артемовском, Асбесте, Белоярском.
«Глава должен заниматься городским хозяйством, а не политикой и рассуждениями. А депутаты начинают вмешиваться в его работу: они диктуют ему, какая должна быть администрация, как он должен распоряжаться средствами. Невозможно двум хозяйкам сварить на кухне суп», — считает Вячеслав Вегнер.
Депутат также считает, что показательной стала история с конфликтом вокруг сквера у Драмтеатра. Решение о передаче земли в религиозное назначение принимали депутаты, а виноватой сделали исполнительную власть.
«Дума мягко ушла, а горькие каврижки получил мэр. Если бы глава был избран, он имел бы право говорить от имени всех жителей», — считает Вячеслав Вегнер.
Если законопроект вступит в силу, то его положения распространятся уже на следующий избирательный цикл. Никаких перевыборов назначено не будет, поэтому Александр Высокинский сможет спокойно доработать свой срок.
Губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 года. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области. (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Кандидатов на высокий пост отбирала согласительная комиссия из шести человек. В финал вышли три человека: Надежда Абакумова, Виктор Маслаков и Александр Высокинский. Последнего единогласно поддержали депутаты.