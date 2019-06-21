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Скверная история подняла Куйвашева в топ-5 цитируемых губернаторов

16:58, 21 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Глава Свердловской области приблизился к Сергею Собянину и Рамзану Кадырову.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся в рейтнге самых цитируемых губернаторов. Глава региона обогнал шесть коллег, его индекс цитируемости составил 248,5. Ближайший конкурент — губернатор Московской области Андрей Воробьев — оторвался вперед на 80 пунктов. Вслед за Куйвашевым расположился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с индексом в 213.

Рейтинг, составленный «Медиалогией», отразил число упоминаний глав регионов за май. Именно тогда начались протесты против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. «Евгений Куйвашев в Instagram сообщил о том, что строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено», — объясняют высокую цитируемость губернатора эксперты «Медиалогии».

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, Скверная история, Евгений Куйвашев, Свердловская область , сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Евгений Куйвашев
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