Скверная история подняла Куйвашева в топ-5 цитируемых губернаторов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся в рейтнге самых цитируемых губернаторов. Глава региона обогнал шесть коллег, его индекс цитируемости составил 248,5. Ближайший конкурент — губернатор Московской области Андрей Воробьев — оторвался вперед на 80 пунктов. Вслед за Куйвашевым расположился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с индексом в 213.

Рейтинг, составленный «Медиалогией», отразил число упоминаний глав регионов за май. Именно тогда начались протесты против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. «Евгений Куйвашев в Instagram сообщил о том, что строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено», — объясняют высокую цитируемость губернатора эксперты «Медиалогии».