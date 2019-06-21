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Гордума Екатеринбурга стремительно приняла поправки в бюджет

11:17, 21 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Депутаты провели самое короткое заседание за полгода. Обошлись даже без доклада.
Гордума Екатеринбурга на внеочередном заседании стремительно внесла поправки в бюджет на 2019 год. Депутаты должны были в очередной раз заслушать доклад мэрии, но решили этого не делать. «Давайте без доклада. Мы его уже три раза на бис слушали», — предложил Михаил Вечкензин. Все согласились. Так же быстро согласились и с самими поправками.

Депутаты отклонили предыдущую редакцию бюджета на заседании гордумы 11 июня. Это заморозило федеральные трансферты в размере 6,5 миллиона рублей. Чтобы урегулировать вопрос администрация отказалась от музея труженикам тыла и сократила траты на СМИ (отказалась от видео и печатных газет), сэкономив 120 миллионов. Правда специалисты мэрии все же выбили себе семь миллионов на типографию.

ЕТВ говорил с политологами и узнал, зачем депутаты отклонили поправки.
Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, гордума, бюджет, депутат, спор, Александр Высокинский
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