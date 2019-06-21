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Бизнесмен из «списка Титова» поборется с Шипулиным за место в Госдуме

10:28, 21 Июнь 2019
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Фото: Instagram Сергея Капчука
«Партия Роста» выдвинула беглого предпринимателя на довыборы по Серовскому одномандатному округу.

Уральский бизнесмен из «списка Титова» [список предпринимателей, которые проживают за рубежом, но хотят вернуться в Россию — прим. ЕТВ] Сергей Капчук составит конкуренцию биатлонисту Антону Шипулину на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидатуру предпринимателя выдвинула «Партия Роста».

Сергей Капчук сообщил об этом подписчикам в Instagram и сопроводил цитатой из Библии: «Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут — и не утомятся, пойдут — и не устанут».

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Федеральный полит совет партии «Рост» выдвинул сегодня меня кандидатом в Гос Думу ФС РФ по Серовскому одномандатному округу #174 на довыборах 8 сентября 2019 года "но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут – и не утомятся, пойдут – и не устанут." ‭‭Исаия‬ ‭40:31‬ #библия #серов #краснотурьинск #ивдель #североуральск #карпинск #волчанск #гари #пелым #тавда #туринск #верхотурье #новаяляля #нижняятура #таборы #салда #верхняясалда #нижняясалда #красноуральск #качканар #калья

Публикация от Сергей Капчук (@sergey_kapchuk)

Сергей Капчук в 1990-е годы был заместителем губернатора Свердловской области. Затем он попал в состав регионального парламента. В 1997 году на Капчука и его брата завели уголовное дело о хищении двух миллиардов неденоминированных рублей, предназначенных для покупки квартиры в Москве. Бизнесмен уехал из России и избежал суда. Сергей Капчук жил на Кипре, в ОАЭ и в Британии. Потом спустя 15 лет он захотел вернуться в Россию. В июне 2018 года Капчук вновь оказался на Среднем Урале.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, список Титова, депутат, довыборы в Госдуму, Госдума, Свердловская область , Екатеринбург
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