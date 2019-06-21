Бизнесмен из «списка Титова» поборется с Шипулиным за место в Госдуме

Уральский бизнесмен из «списка Титова» [список предпринимателей, которые проживают за рубежом, но хотят вернуться в Россию — прим. ЕТВ] Сергей Капчук составит конкуренцию биатлонисту Антону Шипулину на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидатуру предпринимателя выдвинула «Партия Роста».

Сергей Капчук сообщил об этом подписчикам в Instagram и сопроводил цитатой из Библии: «Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут — и не утомятся, пойдут — и не устанут».