Бизнесмен из «списка Титова» поборется с Шипулиным за место в Госдуме
Уральский бизнесмен из «списка Титова» [список предпринимателей, которые проживают за рубежом, но хотят вернуться в Россию — прим. ЕТВ] Сергей Капчук составит конкуренцию биатлонисту Антону Шипулину на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидатуру предпринимателя выдвинула «Партия Роста».
Сергей Капчук сообщил об этом подписчикам в Instagram и сопроводил цитатой из Библии: «Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут — и не утомятся, пойдут — и не устанут».
Сергей Капчук в 1990-е годы был заместителем губернатора Свердловской области. Затем он попал в состав регионального парламента. В 1997 году на Капчука и его брата завели уголовное дело о хищении двух миллиардов неденоминированных рублей, предназначенных для покупки квартиры в Москве. Бизнесмен уехал из России и избежал суда. Сергей Капчук жил на Кипре, в ОАЭ и в Британии. Потом спустя 15 лет он захотел вернуться в Россию. В июне 2018 года Капчук вновь оказался на Среднем Урале.