«Охладить пыл главы»: депутат-коммунист о конфликте думы с Высокинским
18:28, 19 Июнь 2019
Роман Ступников рассказал, почему депутаты отклонили поправки в бюджет Екатеринбурга.
Депутат гордумы от КПРФ Роман Ступников рассказал, почему народные избранники отклонили корректировки в бюджет Екатеринбурга на 2019 год. Это решение заморозило межбюджетные трансферты на шесть миллиардов рублей и породило слухи о противостоянии между мэром и депутатами. Роман Ступников считает, что администрация приняла слишком много решений без участия думы, поэтому депутаты решили показать свою значимость.
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Роман Ступников
депутат гордумы
Возможно, это попытка немного охладить пыл нового главы: притормози коней, обращай внимание на то, что есть городская дума и ты не один в доме хозяин. Часто документы приносят прямо на заседание пачками, и когда с ними знакомиться — не понятно.
Еще одна причина конфликта — вопрос был воспринят депутатами как шантаж. «Вот, ребята, есть корректировки, но вместе с этими вы должны принять наши хотелки, не рассматривая их», — считает Ступников.
Депутаты не приняли поправки в бюджет во время заседания, 11 июня. Сейчас этот вопрос почти урегулирован: администрация отказалась от строительства музея труженикам тыла и сократила траты на СМИ, сэкономив 120 миллионов. Новую редакцию поправок должны принять на очередном заседании. Высокинский не считает, что отказ депутатов был выпадом против него. ЕТВ говорил с политологами и узнал, зачем депутаты отклонили поправки.
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Роман Ступников
депутат гордумы
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