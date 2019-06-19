«Охладить пыл главы»: депутат-коммунист о конфликте думы с Высокинским

Депутат гордумы от КПРФ Роман Ступников рассказал , почему народные избранники отклонили корректировки в бюджет Екатеринбурга на 2019 год. Это решение заморозило межбюджетные трансферты на шесть миллиардов рублей и породило слухи о противостоянии между мэром и депутатами. Роман Ступников считает , что администрация приняла слишком много решений без участия думы , поэтому депутаты решили показать свою значимость.