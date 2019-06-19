«Начали есть себя изнутри»: Высокинский - о своей возможной отставке

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Вопрос задали в эфире « Эха Москвы» на фоне конфликта администрации и гордумы.





« Примет это решение дума , или я приму решение — это вопрос вторичный. Все работают на город. Больших предпосылок , что мы не договариваемся с думой , я не вижу», — заявил он.





Депутаты не приняли поправки в бюджет на 2019 год и тем самым на время заморозили межбюджетные трансферты. Сейчас этот вопрос почти урегулирован: администрация отказалась от строительства музея труженикам тыла и сократила траты на СМИ , сэкономив 120 миллионов. Новую редакцию поправок должны принять на очередном заседании. Высокинский не считает , что отказ депутатов был выпадом против него.







« Когда дума принимает решение по щелчку , говорят , что подмяли представительную ветку. Когда дума становится местом для дискуссий — трактуют как конфликт. Не договорились в первый раз — надо приходить второй. Это наши депутатаы , их выбрали жители. Не надо делать из этого драму. Мы уже на драйве политических шоу начали есть себя изнутри. Хорош.», — заявил Высокинский.



