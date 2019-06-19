«Начали есть себя изнутри»: Высокинский - о своей возможной отставке
09:36, 19 Июнь 2019
Мэр опроверг слухи о конфликте администрации и гордумы, назвав это политическим шоу.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Вопрос задали в эфире «Эха Москвы» на фоне конфликта администрации и гордумы.
«Примет это решение дума, или я приму решение — это вопрос вторичный. Все работают на город. Больших предпосылок, что мы не договариваемся с думой, я не вижу», — заявил он.
Депутаты не приняли поправки в бюджет на 2019 год и тем самым на время заморозили межбюджетные трансферты. Сейчас этот вопрос почти урегулирован: администрация отказалась от строительства музея труженикам тыла и сократила траты на СМИ, сэкономив 120 миллионов. Новую редакцию поправок должны принять на очередном заседании. Высокинский не считает, что отказ депутатов был выпадом против него.
«Когда дума принимает решение по щелчку, говорят, что подмяли представительную ветку. Когда дума становится местом для дискуссий — трактуют как конфликт. Не договорились в первый раз — надо приходить второй. Это наши депутатаы, их выбрали жители. Не надо делать из этого драму. Мы уже на драйве политических шоу начали есть себя изнутри. Хорош.», — заявил Высокинский.
ЕТВ уже узнал мнение политологов на решение депутатов. Читайте здесь. Не забудьте почитать большой репортаж с заседания.
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