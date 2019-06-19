Куйвашев заставил Белоруссию поддержать день городов ООН-Хабитат

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный посол республики Беларусь утвердили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в департаменте информполитики региона. План на два года предполагает взаимные поставки коммунальной, дорожной и медицинской техники.

Отдельный пункт касается выставочной деятельности: свердловские власти рассчитывают на поддержку Белоруссии в выставке «Иннопром», саммите GMIS всемирном дне городов, который пройдет в Екатеринбурге под эгидой ООН-Хабитат в Еатеринбурге (мэры со всей земли будут обсуждать будущее). Также стороны договорились о развитии волонтерского движения.

Сейчас Беларусь входит в десятку главных внешнеторговых партнеров Свердловской области. В 2018 году объем составил 342 миллиона долларов. Между Белоруссии и регионом действует соглашение, подписанное еще в 2001 году. Каждые два года стороны разрабатывают план мероприятия.