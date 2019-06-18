Ройзман троллит Куйвашева за табличку «город храбрых»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал табличку «город храбрых», которую взамен «городу бесов» предложил губернатор Евгений Куйвашев.

»Не приписывайте губернатору то, чего он не в состоянии придумать. Прозвучало это много лет назад у Алексея Иванова, но губернатор эту книжку не читал, и не потому, что Иванова не любит, а потому, что просто книжек не читает», — написал Евгений Ройзман в Twitter. Политик имеет ввиду обложку романа писателя Алексея Иванова «Ебург», на которой есть надпись «город храбрых».

Напомним, на Кольцовском тракте сегодня утром появился указатель — «город храбрых». Эта табличка сменила другую, «Город бесов», которую позапрошлой ночью установил неизвестный, сделав цитату эмоционального выступления Владимира Соловьева, назвавшего так Екатеринбург из-за протестов в сквере у Драмтеатра. Новую фразу предложил губернатор Евгений Куйвашев.





