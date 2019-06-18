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Ройзман троллит Куйвашева за табличку «город храбрых»

12:21, 18 Июнь 2019
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Фото: Евгений Ройзман / Facebook
Экс-мэр Екатеринбурга посоветовал не приписывать губернатору того, что он «не в состоянии придумать».

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал табличку «город храбрых», которую взамен «городу бесов» предложил губернатор Евгений Куйвашев.

»Не приписывайте губернатору то, чего он не в состоянии придумать. Прозвучало это много лет назад у Алексея Иванова, но губернатор эту книжку не читал, и не потому, что Иванова не любит, а потому, что просто книжек не читает», — написал Евгений Ройзман в Twitter. Политик имеет ввиду обложку романа писателя Алексея Иванова «Ебург», на которой есть надпись «город храбрых».

Напомним, на Кольцовском тракте сегодня утром появился указатель — «город храбрых». Эта табличка сменила другую, «Город бесов», которую позапрошлой ночью установил неизвестный, сделав цитату эмоционального выступления Владимира Соловьева, назвавшего так Екатеринбург из-за протестов в сквере у Драмтеатра. Новую фразу предложил губернатор Евгений Куйвашев.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, Скверная история, скверная история, сквер у Драмтеатра, город бесов, город храбрых, Евгений Ройзман, Евгений Куйвашев
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