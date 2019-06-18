Депутат Госдумы предложил вернуть прямые выборы в «Городе храбрых»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил губернатору Евгению Куйвашеву подтвердить новое звание Екатеринбурга «Город храбрых». «Верно написал Евгений Куйвашев „Екатеринбург — город храбрых“. Для последовательности, Евгений Владимирович, может вернем Екатеринбургу прямые выборы мэра!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Табличка «Город бесов» появилась под указателем «Екатеринбург» на Кольцовском тракте утром, 17 июня. Практически одновременно с этим вышло заявление губернатора Евгения Куйвашева, который воспринял указатель как шутку и посоветовал повесить другой — «Город храбрых». На следующее утро его желание исполнилось. Указатели появились на всех въездах в город. Оставить даже такой креатив не разрешило ГИБДД. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сразу назвал табличку «Город бесов» провокацией.