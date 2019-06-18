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Депутат Госдумы предложил вернуть прямые выборы в «Городе храбрых»

15:05, 18 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Андрей Альшевских считает, что это подтвердит новое звание Екатеринбурга.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил губернатору Евгению Куйвашеву подтвердить новое звание Екатеринбурга «Город храбрых». «Верно написал Евгений Куйвашев Екатеринбург — город храбрых“. Для последовательности, Евгений Владимирович, может вернем Екатеринбургу прямые выборы мэра!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Табличка «Город бесов» появилась под указателем «Екатеринбург» на Кольцовском тракте утром, 17 июня. Практически одновременно с этим вышло заявление губернатора Евгения Куйвашева, который воспринял указатель как шутку и посоветовал повесить другой — «Город храбрых». На следующее утро его желание исполнилось. Указатели появились на всех въездах в город. Оставить даже такой креатив не разрешило ГИБДД. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сразу назвал табличку «Город бесов» провокацией.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 года. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области. Все желающие занять руководящий пост проходили собеседование в комиссии из шести человек. В финал вышли три человека: Надежда Абакумова, Виктор Маслаков и Александр Высокинский. Последнего единогласно поддержали депутаты.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, губернатор, депутат, Свердловская область , Екатеринбург, Андрей Альшевских, Евгений Куйвашев
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