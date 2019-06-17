Храм святой Екатерины подарят Екатеринбургу с опозданием
15:09, 17 Июнь 2019
Строительство на новом месте смогут начать не раньше 2020 года.
Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что строительство храма святой Екатерины на новом месте смогут начать только в конце 2020 года. Из-за сдвинутых сроков, собор не смогут сделать подарком к 300-летию города. «Объект должен строиться на столетия. 2023 год — это символично, но есть нормативные сроки. Основательность и качество работ должны быть на высоком уровне», — заявил он на пресс-конференции.
Также вице-губурнатор добавил, что окончательный список мест для строительства собора должны утвердить 20 июня. Опрос решили проводить несмотря на том, что епархия отказалась от проекта в сквере у Драмтеатра. Окончательное решение примут уже в сентябре.
«Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца», — заключил Сергей Бидонько.
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