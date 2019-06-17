Храм святой Екатерины подарят Екатеринбургу с опозданием

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Также вице-губурнатор добавил , что окончательный список мест для строительства собора должны утвердить 20 июня. Опрос решили проводить несмотря на том , что епархия отказалась от проекта в сквере у Драмтеатра. Окончательное решение примут уже в сентябре.





« Прежде , чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места , которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца», — заключил Сергей Бидонько.

Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщилчто строительство храма святой Екатерины на новом месте смогут начать только в конце 2020 года. Из-за сдвинутых сроковсобор не смогут сделать подарком к 300-летию города.», — заявил он на пресс-конференции.