Бидонько рассказал, как спас Асбест от «политических страстей»

Вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал , как удалось погасить конфликт в гордуме Асбеста. Депутаты несколько раз срывали кворум и не могли принять бюджет. Тогда их даже думали распустить и назначить перевыборы. Но до радикальных действий так и не дошло. По словам Сергея Бидонько , ему пришлось провести в асбесте больше 20 встреч. Примирить депутатов удалось лишь переключив их внимание на хозяйственные вопросы.





« Какие в Асбесте могут быть политические страсти? Вам надо заняться тем , чем вы должны заниматься: дороги строить , сараи чинить , деревья опасные убирать и так далее. А вы тут за высокие материи. Не тот уровень , который необходим», — сообщил Бидонько на пресс-конференции.





