Бидонько рассказал, как спас Асбест от «политических страстей»
16:59, 17 Июнь 2019
Вице-губернатор заставил их подумать о хозяйственных вопросах.
Вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал, как удалось погасить конфликт в гордуме Асбеста. Депутаты несколько раз срывали кворум и не могли принять бюджет. Тогда их даже думали распустить и назначить перевыборы. Но до радикальных действий так и не дошло. По словам Сергея Бидонько, ему пришлось провести в асбесте больше 20 встреч. Примирить депутатов удалось лишь переключив их внимание на хозяйственные вопросы.
«Какие в Асбесте могут быть политические страсти? Вам надо заняться тем, чем вы должны заниматься: дороги строить, сараи чинить, деревья опасные убирать и так далее. А вы тут за высокие материи. Не тот уровень, который необходим», — сообщил Бидонько на пресс-конференции.
В прежнем составе депутатам придется работать еще 2,5 года. «Шансы доработать есть». Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года, когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов (в том числе саму Наталью Крылову), у которых были неверные декларации о доходах. Сначала дума отказалась от такого решения, но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию.
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