Администрация Екатеринбурга попросила у депутатов печатный станок

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В мэрии Екатеринбурга решили сделать упор на радиовещание , но для этого обновить оборудование за 7,5 миллиона рублей. По словам сотрудников , их передатчик 1996 года невозможно уловить. Также два миллиона рублей понадобится для работы в интернете. Однако в статье расходов на медиахолдинг остался печатный станок , на котором планируют распространять « Екатеринбургский вестник» и « Депутатский вестник». Для сотрудников администрации нужно около тысячи экземпляров. Стоит такая типография семь миллионов , а окупиться должна примерно за восемь месяцев.





Депутат Дмитрий Сергин заявил , что во время закрытого обсуждения речи о типографии не было , поэтому нужно от нее отказаться. « Раньше печатали на принтере и сейчас справитесь». Его поддержал Александр Караваев , заметив , что мэр не соблюдает договоренности. После обсуждение ушло совсем в другую сторону. Елена Дерягина сказала , что все деньги надо тратить на садики , а Александр Колесников заявил , что главное дороги , и предложил совсем исключить траты на медиахолдинг. Правда его предложение не прошло. После рассказов о страданиях сотрудников мэрии , печатающих на принтере , депутаты отклонили и поправку Дмитрия Сергина , который предложил отказаться от станка. Теперь новую редакцию поправок в бюджет должны рассмотреть на заседании гордумы.





, что депутаты просто хотели наладить связь с администрацией. ЕТВ говорил с политологами и

Депутаты отклонили предыдущую редакцию бюджета на заседании гордумы 11 июня. Это заморозило федеральные трансферты в размере 6,5 миллиона рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский позже заявилчто депутаты просто хотели наладить связь с администрацией. ЕТВ говорил с политологами и узнал , зачем депутаты отклонили поправки.

На комиссии гордумы рассмотрели новую редакцию поправок в бюджет на 2019 годпредложенную мэром Александром Высокинским. После тогокак депутаты отклонили предыдущий вариант на заседанииадминистрация отказалась от музея труженикам тыла и трат на видео и газетысэкономив 120 миллионов рублей. Однако расходы на СМИ вызвали новые споры.