Администрация Екатеринбурга попросила у депутатов печатный станок
11:44, 17 Июнь 2019
На комиссии гордумы обсудили поправки в бюджет с редакцией Александра Высокинского.
На комиссии гордумы рассмотрели новую редакцию поправок в бюджет на 2019 год, предложенную мэром Александром Высокинским. После того, как депутаты отклонили предыдущий вариант на заседании, администрация отказалась от музея труженикам тыла и трат на видео и газеты, сэкономив 120 миллионов рублей. Однако расходы на СМИ вызвали новые споры.
В мэрии Екатеринбурга решили сделать упор на радиовещание, но для этого обновить оборудование за 7,5 миллиона рублей. По словам сотрудников, их передатчик 1996 года невозможно уловить. Также два миллиона рублей понадобится для работы в интернете. Однако в статье расходов на медиахолдинг остался печатный станок, на котором планируют распространять «Екатеринбургский вестник» и «Депутатский вестник». Для сотрудников администрации нужно около тысячи экземпляров. Стоит такая типография семь миллионов, а окупиться должна примерно за восемь месяцев.
Депутат Дмитрий Сергин заявил, что во время закрытого обсуждения речи о типографии не было, поэтому нужно от нее отказаться. «Раньше печатали на принтере и сейчас справитесь». Его поддержал Александр Караваев, заметив, что мэр не соблюдает договоренности. После обсуждение ушло совсем в другую сторону. Елена Дерягина сказала, что все деньги надо тратить на садики, а Александр Колесников заявил, что главное дороги, и предложил совсем исключить траты на медиахолдинг. Правда его предложение не прошло. После рассказов о страданиях сотрудников мэрии, печатающих на принтере, депутаты отклонили и поправку Дмитрия Сергина, который предложил отказаться от станка. Теперь новую редакцию поправок в бюджет должны рассмотреть на заседании гордумы.
Депутаты отклонили предыдущую редакцию бюджета на заседании гордумы 11 июня. Это заморозило федеральные трансферты в размере 6,5 миллиона рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский позже заявил, что депутаты просто хотели наладить связь с администрацией. ЕТВ говорил с политологами и узнал, зачем депутаты отклонили поправки.
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