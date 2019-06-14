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Гордума заставила Высокинского играть с бюджетом по ее правилам

17:54, 14 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр пошел на уступки и отказался от строительства музея труженикам тыла и расходов на PR. 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пошел на уступки депутатам, отклонившими поправки в бюджет на 2019 год. Он исключил из статьи расходов сто миллионов рублей на строительство музея труженикам тыла. Депутат Константин Киселев рассказал, что мэру понравилась идея направить деньги на материальную помощь ветеранам. Но это будет уже 9 мая 2020 года. Сэкономленную сейчас сумму направят на погашение муниципального дола.

После продолжительной дискуссии Высокинский также согласился сократить расходы на СМИ. Депутаты требовали отказаться от создания нового юрлица и финансирования газетной продукции. Мэр согласился убрать расходы из сметы, но попросил оставить деньги на радио, замену оборудования и работу в интернете.

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Депутаты в ответ попросили согласовать с ними сетку вещания и общую идеологию. Скорректированные документы Высокинский хочет представить уже в понедельник, 17 июня. «Мы сэкономили 120 миллионов для города. Рады, что Высокинский уступает по вопросам, которые депутатам кажутся здравыми», — сообщил Константин Киселев.

Депутаты отклонили предыдущую редакцию бюджета на заседании гордумы 11 июня. Это заморозило федеральные трансферты в размере 6,5 миллиона рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский позже заявил, что депутаты просто хотели наладить связь с администрацией. ЕТВ говорил с политологами и узнал, зачем депутаты отклонили поправки.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, бюджет, Высокинский, деньги, гордума, депутаты
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