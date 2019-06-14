Гордума заставила Высокинского играть с бюджетом по ее правилам

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пошел на уступки депутатам, отклонившими поправки в бюджет на 2019 год. Он исключил из статьи расходов сто миллионов рублей на строительство музея труженикам тыла. Депутат Константин Киселев рассказал, что мэру понравилась идея направить деньги на материальную помощь ветеранам. Но это будет уже 9 мая 2020 года. Сэкономленную сейчас сумму направят на погашение муниципального дола.

После продолжительной дискуссии Высокинский также согласился сократить расходы на СМИ. Депутаты требовали отказаться от создания нового юрлица и финансирования газетной продукции. Мэр согласился убрать расходы из сметы, но попросил оставить деньги на радио, замену оборудования и работу в интернете.