Высокинский оправдал депутатов, отклонивших поправки в бюджет
20:13, 11 Июнь 2019
Принять корректировки мэр планирует на внеочередном заседани.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал заседание гордумы, на котором не согласовали поправки в бюджет на 2019 год. Он считает, что депутаты просто решили усилить сотрудничество с мэрией, а в их особом мнении нет ничего необычного.
Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Екатеринбург — уникальный город, у нас всегда были яркие составы Дум, разные мнения. Я считаю, что это хорошо, когда представительный орган демонстрирует большой спектр мнений, рассматривает все вопросы под разными углами зрения
Согласовать корректировки в бюджет Высокинский намерен на следующем или даже внеочередном заседании гордумы. По его словам, депутаты тоже не хотят потерять 6,5 миллиарда из федерального бюджета, сообщили на официальном сайте мэрии.
«Сегодня депутаты высказали ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества Екатеринбургской городской думы и администрации города. Мы обязательно проработаем этот вопрос, поскольку ни дума, ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов», — решил Высокинский.
ЕТВ уже узнал мнение политологов на решение депутатов. Читайте здесь. Не забудьте почитать большой репортаж с заседания.
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