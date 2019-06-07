КПРФ выставит против Шипулина экскаваторщика

Свердловский обком КПРФ определился с кандидатом, которого выдвинет на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. Им стал депутат Качканарской городской думы Габбас Даутов, сообщается в свежем номере партийной газеты «Свердловская правда».

Даутова называют лидером качканарских коммунистов, одним из основных организаторов местных акциях протеста. В прошлом 30 лет проработал экскаваторщиком на Качканарском ГОКе.

«Единоросы и власть себя уже окончательно дискредитировали. Все эти актеры и спортсмены жмут кнопки, принимая антинародные законы, по которым нам приходится жить. Я уверен: люди устали от творящегося в стране бардака», — цитирует ЕАН Габбаса Даутова.

Соперником Габбаса Даутова скорее всего станет биатлонист Антон Шипулин, который решил баллотироваться в Госдуму от «Единой России». Место освободилось после того, как Сергея Бидонько назначили вице-губернатором Свердловской области.

