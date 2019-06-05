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Избирком назначил довыборы в свердловский парламент

18:18, 05 Июнь 2019
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Фото: wikimedia
Голосование намечено на 8 сентября.
Избирательная комиссия Свердловской области назначила дополнительные выборы в Законодательное собрание по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. Официально кампания стартует 8 июня, когда будет опубликовано решение. На следующий день можно выдвигать кандидатуры, рассказали в пресс-службе ибиркома.

Без сбора подписей избирателей могут участвовать пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Остальным кандидатам, включая самовыдвиженцев, нужно собрать не меньше 4 394 подписей.

Дополнительные выборы пришлось объявить, поскольку мандат депутата Заксобрания освободил нынешний спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Ранее свою кандидатуру на довыборы выдвинул депутат гордумы Владимир Смирнов. Он стал первым кандидатом на праймериз «Единой России». Единый день голосования намечен на 8 сентября.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, Свердловская область , Законодательное собрание, довыборы
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