Избирком назначил довыборы в свердловский парламент

Избирательная комиссия Свердловской области назначила дополнительные выборы в Законодательное собрание по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. Официально кампания стартует 8 июня , когда будет опубликовано решение. На следующий день можно выдвигать кандидатуры , рассказали в пресс-службе ибиркома.





Без сбора подписей избирателей могут участвовать пять партий — « Единая Россия», КПРФ , ЛДПР, « Справедливая Россия» и « Яблоко». Остальным кандидатам , включая самовыдвиженцев , нужно собрать не меньше 4 394 подписей.





, поскольку мандат депутата Заксобрания « Единой России». Единый день голосования намечен на 8 сентября. Дополнительные выборы пришлось объявитьпоскольку мандат депутата Заксобрания освободил нынешний спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Ранее свою кандидатуру на довыборы выдвинул депутат гордумы Владимир Смирнов. Он стал первым кандидатом на праймеризЕдиной России». Единый день голосования намечен на 8 сентября.



