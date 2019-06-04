Депутат Госдумы истребит массовку на праймериз после победы Шипулина

Депутат Госдумы Максим Иванов призвал избавиться от статистов на праймериз и добавит щепотку конкуренции. «Неправильно, когда в бюллетене шесть кандидатов, а в предвыборной кампании реально участвовали только двое. Зачем тогда остальные четверо? Декорация?», написал он на своей странице в Facebook. Выступая на заседании МКС «Единой России» в Кургане он предложил сделать обязательными участие в дебатах, встречи с партактивом и избирателями. Для выборов уровня Госдумы в 50% муниципалитетов избирательного округа, а для местных — одна встреча на тысячу избирателей.

«Выше будет конкуренция, сильнее окажется победитель», — заявил Максим Иванов. Лидером предварительного голосования стал биатлонист Антон Шипулин, совсем недавно завершивший спортивную карьеру. За него отдали 79% голосов. За два месяца в Серовском округе чемпион успел объехать все муниципалитеты и провести 150 встреч. Чаще всего Шипулина можно было встретить на маршруте Серов — Краснотурьинск — Карпинск. Конкурентов у Шипулина было всего четыре: бывший директор ЦПКиО Екатеринбурга Владимир Черменинов, замдиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин, председатель молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров и глава свердловского отделения «Молодой гвардии» Артем Николаев.