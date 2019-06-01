Депутаты гордумы Екатеринбурга отчитались о доходах за 2018 год
Депутаты гордумы Екатеринбурга отчитались о доходах за прошлый год. Список самых богатых открыл единоросс Владимир Смирнов. Он владеет тремя земельными участками, двумя квартирами, двумя гаражами, пятью помещениями и BMW X5. Его задекларированный доход составил 115,9 миллиона рублей. На втором месте — руководитель «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий. За 2018 год он заработал 35,3 миллиона рублей. Он имеет квартиру и два легковых автомобиля: Lexus RX350 и Jaguar F-PACE. За ним идет Александр Колесников с земельным участком и машиной Toyota Camry. Колесников задекларировал доход в 27,2 миллиона рублей.
Далее по списку: Алексей Вихарев (16,5 миллиона), Олег Кагилев (12,8 миллиона рублей), Елена Дерягина (7,4 миллиона), Николаев Дмитрий (5,7 миллиона), Михаил Матвеев (6,1 миллиона), Павел Пустозеров (5,471 миллиона), Дмитрий Сергин (5,467 миллиона), Виктор Тестов (5,1 миллиона) и другие. Самым бедным среди думцев оказался поклонник Сталина и борец за бесплатный проезд для студентов Андрей Пирожков. Он задекларировал доход в 268,4 тысячи рублей. В его собственности находится ½ квартиры.
Председатель гордумы Игорь Володин тоже не оказался самым богатым. За 2018 год он получил 2,4 миллиона рублей. Он владеет квартирой, гаражом и Toyota Land Cruiser 105.
Неплохо заработали и жены депутатов. Так, например, супруги братьев Вихаревых получили намного больше, чем их мужья. Супруга Алексея Вихарева задекларировала 56,3 миллиона рублей. Это втрое больше, чем у ее мужа. Доход жены Григория Вихарева составил 26,6 миллиона рублей в то время, как у ее супруга — 1,8 миллиона рублей.
Ранее о своих доходах отчитался мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он получил меньше, чем главы районов города. Всего 4,5 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал богаче на полмиллиона, заработав за год 5,9 миллиона рублей. Кроме того, ЕТВ публиковал декларации о доходах свердловских министров. Смотрите их здесь.