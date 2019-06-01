Депутаты гордумы Екатеринбурга отчитались о доходах за 2018 год

Председатель гордумы Игорь Володин тоже не оказался самым богатым. За 2018 год он получил 2,4 миллиона рублей. Он владеет квартирой, гаражом и Toyota Land Cruiser 105.

Неплохо заработали и жены депутатов. Так, например, супруги братьев Вихаревых получили намного больше, чем их мужья. Супруга Алексея Вихарева задекларировала 56,3 миллиона рублей. Это втрое больше, чем у ее мужа. Доход жены Григория Вихарева составил 26,6 миллиона рублей в то время, как у ее супруга — 1,8 миллиона рублей.

Ранее о своих доходах отчитался мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он получил меньше, чем главы районов города. Всего 4,5 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал богаче на полмиллиона, заработав за год 5,9 миллиона рублей. Кроме того, ЕТВ публиковал декларации о доходах свердловских министров. Смотрите их здесь.