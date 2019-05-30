После диалога с Соловьевым екатеринбурженка распрощалась с мэром

Четверг, 30 мая, некоторые СМИ назвали днем возможной отставки главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В политической тусовке активно обсуждался возможный сценарий. Гордума на внеочередном заседании заявит о недоверии мэру, после чего дружно проголосует и освободит кресло градоначальника. Называлось даже имя приемника — по мнению конспирологов им мог стать спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Но что-то пошло не так. Администрация города вовремя не предоставила документы на рассмотрение депутатам — в повестке внеочередного заседания значился отчет о социально-экономическом развитии горда за 2018 год. Парламентарии заседание отменили. Мэрия выступила со странным заявлением: