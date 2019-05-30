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После диалога с Соловьевым екатеринбурженка распрощалась с мэром

07:00, 30 Май 2019
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И вот теперь вы где-то среди Кений/Как страус в теплый прячетесь песок
Фото: ЕТВ
Александра Аксенова печалится из-за несостоявшейся отставки Высокинского.

Четверг, 30 мая, некоторые СМИ назвали днем возможной отставки главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В политической тусовке активно обсуждался возможный сценарий. Гордума на внеочередном заседании заявит о недоверии мэру, после чего дружно проголосует и освободит кресло градоначальника. Называлось даже имя приемника — по мнению конспирологов им мог стать спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Но что-то пошло не так. Администрация города вовремя не предоставила документы на рассмотрение депутатам — в повестке внеочередного заседания значился отчет о социально-экономическом развитии горда за 2018 год. Парламентарии заседание отменили. Мэрия выступила со странным заявлением:

  • дата отчета 30 мая была предложена именно екатеринбургской городской думой (это не так);
  • 27 мая первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подчеркнул готовность Высокинского выступить на заседании с отчетом (это не объясняет отсутствия необходимых для рассмотрения документов).
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Конфронтация администрации и думы Екатеринбурга, которая из коридоров мэрии выплеснулась в СМИ, вдохновила поэтессу Александру Аксенову на небольшое стихотворение. В нем она перечисляет обещания, данные Александром Высокинским: колесо обозрения, гранитную набережную и даже фразу об обещании жениться. Все они остались мечтаниями. Так же, как вопрос, который, наверное мучает всех, кому повезло пообщаться с градоначальником.

Таким интеллигентом вы казались.
Мужчиною приятной красоты.
Но что мне не понять совсем — с фига ли
Людей вы называете на «ты».

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Видео: ЕТВ

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, отставка, депутаты, гордума, Екатеринбург, глава Екатеринбурга, Игорь Володин, Александр Высокинский
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