После диалога с Соловьевым екатеринбурженка распрощалась с мэром
Четверг, 30 мая, некоторые СМИ назвали днем возможной отставки главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В политической тусовке активно обсуждался возможный сценарий. Гордума на внеочередном заседании заявит о недоверии мэру, после чего дружно проголосует и освободит кресло градоначальника. Называлось даже имя приемника — по мнению конспирологов им мог стать спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин.
Но что-то пошло не так. Администрация города вовремя не предоставила документы на рассмотрение депутатам — в повестке внеочередного заседания значился отчет о социально-экономическом развитии горда за 2018 год. Парламентарии заседание отменили. Мэрия выступила со странным заявлением:
- дата отчета 30 мая была предложена именно екатеринбургской городской думой (это не так);
- 27 мая первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подчеркнул готовность Высокинского выступить на заседании с отчетом (это не объясняет отсутствия необходимых для рассмотрения документов).
Конфронтация администрации и думы Екатеринбурга, которая из коридоров мэрии выплеснулась в СМИ, вдохновила поэтессу Александру Аксенову на небольшое стихотворение. В нем она перечисляет обещания, данные Александром Высокинским: колесо обозрения, гранитную набережную и даже фразу об обещании жениться. Все они остались мечтаниями. Так же, как вопрос, который, наверное мучает всех, кому повезло пообщаться с градоначальником.
Таким интеллигентом вы казались.
Мужчиною приятной красоты.
Но что мне не понять совсем — с фига ли
Людей вы называете на «ты».
Александра Аксенова: «Это был мэраж…»