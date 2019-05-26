Антон Шипулин устроил забег по участкам в день праймериз
15:29, 26 Май 2019
Биатлонист поездит по городам, а вечером вернется в Серов и будет ждать результатов.
Биатлонист Антон Шипулин рассказал, как проводит день праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России». В полдень олимпийский чемпион, который пытается найти себя в политике, устроил пробежку и побывал на счетных участках в Серове. Потом Антон Шипулин уехал в Карпинск, следующая точка на маршруте — Краснотурьинск. Результаты голосования он будет ждать в Серове, написал кандидат на своей странице в соцсетях.
Явка в Серовском избирательном округе на 12:00 составила 3,93% (17, 5 тысячи человек), сообщают в пресс-службе партии. Участки открылись в 8:00. В Екатеринбурге в это время проходит предварительное голосование по отбору кандидатов в Заксобрание. Мандат освободился после избрания в гордуму Игоря Володина.
У Шипулина на праймериз есть четыре конкурента: бывший директор ЦПКиО Екатеринбурга Владимир Черменинов, замдиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин, председатель молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров и глава свердловского отделения «Молодой гвардии» Артем Николаев. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Шипулин мечтает попасть в спортивный комитет Госдумы.
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