Антон Шипулин устроил забег по участкам в день праймериз

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Явка в Серовском избирательном округе на 12:00 составила 3,93% ( 17 , 5 тысячи человек), сообщают в пресс-службе партии. Участки открылись в 8:00. В Екатеринбурге в это время проходит предварительное голосование по отбору кандидатов в Заксобрание. Мандат освободился после избрания в гордуму Игоря Володина.





У Шипулина на праймериз есть четыре конкурента: бывший директор ЦПКиО Екатеринбурга Владимир Черменинов , замдиректора агрофирмы « Ариант» Сергей Липанин , председатель молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров и глава свердловского отделения « Молодой гвардии» Артем Николаев. Место в парламенте освободилось после того , как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Шипулин мечтает попасть в спортивный комитет Госдумы.





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Биатлонист Антон Шипулин рассказалкак проводит день праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму отЕдиной России». В полдень олимпийский чемпионкоторый пытается найти себя в политикеустроил пробежку и побывал на счетных участках в Серове. Потом Антон Шипулин уехал в Карпинскследующая точка на маршруте — Краснотурьинск. Результаты голосования он будет ждать в Серовенаписал кандидат на своей странице в соцсетях.