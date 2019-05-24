«Кто вступится за него?»: Высокинский провел третью встречу по храму
14:10, 24 Май 2019
Спор об опросе и референдуме закончился созданием рабочей группы.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу со сторонниками храма святой Екатерины, защитниками сквера и депутатами. Он взял на себя роль модератора и сразу предупредил: «Сегодня нет терминов „противник“ и „защитник“. Мы все жители города. Договоримся, сделаем и успокоимся. После драки кулаками не машут». Придерживаться плана не удалось: три часа присутствующие выбирали между опросом и референдум.
Спикер гордумы Игорь Володин решил пробежаться сразу по всем пунктам и предложил взять опрос за основу. Но натолкнулся на возражения участников. Мол, опрос носит только рекомендательный характер, значит его проигнорируют. Игорь Володин возразил, что все жалобы по поводу площадки приходят только от жителей Верх-Исетского района и нет смысла вмешивать в это весь город.
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управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Вот был референдум по сохранению союза. И Ельцин разогнал союз, несмотря на референдум.
Прояснить вопрос попытался глава горизбиркома Илья Захаров. Для организации референдума нужно создать инициативную группу, направить документы в гордуму, потом обратно в избирком, собрать 56 тысяч подписей и правильно их оформить (большинство инициатив сворачивали на этом этапе). «Мы не пойдем на нарушение закона», — добавил Захаров.
Сама процедура назначения референдума может затянуться на полгода. Проблемы могут возникнуть и при формулировке вопросов. Плюс при проведении референдума придется следовать правилам агитации (будет даже день тишины). Также прописано точное количество участников — 50% от всех избирателей. Для Екатеринбурга — почти 700 тысяч.
«Даже когда выдвигался Ройзман, пришли только 300 тысяч человек. А принуждение здесь не допускается», — заявил Захаров.
Его поддержали коммунисты.
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Присутствующие стали угрожать новыми протестами. Балаган смог прекратить Константин Киселев. Он заявил, что форму опроса можно выбрать какую угодно — даже провести его по принципам референдума и сделать его результаты обязательными к исполнению. Также нужно установить минимальное число участников, например, 300 тысяч. Не все участники согласились даже с таким вариантом. Поступило предложение выступить с инициативой и изменить законодательство на федеральном уровне. Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил, что это может занять слишком много времени.
Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло заявил, что храм святой Екатерины не может ждать.
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Максим Миняйло
В нем заключается мирное решение. Не забывайте заявлений, которые вы делали. Он будет величественным, будет расти камень за камнем вместе с взрослением нашего общества. Храм сейчас как Маугли, над которым склонились сильные мира всего: Шерхан, прекрасная Багира, индифферентные волки. Кто вступится за него?
Следом зачитали обращение епархии к Александру Высокинскому. В нем заявили, что новый проект также не будет застрахован от возмущений общественности, поэтому не стоит отказываться от существующего. Властей также призвали прекратить травлю главы РМК и одного из главных спонсоров храма Игоря Алтушкина.
Черту подвел Александр Колесников. Он заявил, что нет смысла проводить опрос или референдум, так как все документы уже получены. А лучшая реклама проекта — это рассказ о святой Екатерине, которая была красивой женщиной, знавшей четыре языка.
Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга
Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Человек дает свои деньги на храм и реконструкцию набережной. Отказываться от них — элементарная бесхозяйственность. Есть хорошая фраза: «Пастырю не стоит идти против паствы, но идти за паствой тоже не следует». Мэр, если ты примешь такое решение, я тебя поддержу.
Встречу прервал Илья Захаров. Чтобы перейти к дальнейшему обсуждению, депутаты создали рабочую группу.
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