«Кто вступится за него?»: Высокинский провел третью встречу по храму

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу со сторонниками храма святой Екатерины , защитниками сквера и депутатами. Он взял на себя роль модератора и сразу предупредил: « Сегодня нет терминов „ противник“ и „ защитник“. Мы все жители города. Договоримся , сделаем и успокоимся. После драки кулаками не машут». Придерживаться плана не удалось: три часа присутствующие выбирали между опросом и референдум.





Спикер гордумы Игорь Володин решил пробежаться сразу по всем пунктам и предложил взять опрос за основу. Но натолкнулся на возражения участников. Мол , опрос носит только рекомендательный характер , значит его проигнорируют. Игорь Володин возразил , что все жалобы по поводу площадки приходят только от жителей Верх-Исетского района и нет смысла вмешивать в это весь город.







