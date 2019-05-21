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Спикер Володин предложил избавиться от коммунистов в гордуме

10:32, 21 Май 2019
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Депутат от КПРФ Роман Ступников
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
20 мая члены КПРФ направили коллективное письмо о самороспуске думы и обвинили ее в протестах вокруг храма святой Екатерины.

Обсуждая повестку очередного заседания, спикер гордумы заявил: «Конечно, жалко наших коллег — собираются уходить. Но пусть начинают с себя».

20 мая руководитель региональной ячейки КПРФ Александр Ивачев обвинил в протестах вокруг храма святой Екатерины гордуму. Он напомнил, что депутаты поддержали решение о его строительстве на заседании 12 февраля. Воздержались только члены фракции КПРФ.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Поступило коллективное письмо от трех депутатов — Ступникова, Гордеева и Скомороховой с просьбой рассмотреть вопрос о самороспуске. Конечно, жалко наших коллег, что собираются уходить, покидать нашу думу. Поэтому рассмотрим и начнем с вас. Я понимаю, депутатская ноша тяжелая, без выходных и праздников. Поэтому мы уже подготовили заявление, вам осталось только подписать.
Игорь Володин
председатель городской думы Екатеринбурга

Володина поддержал депутат Вечкензин. Он обратился к коммунистам: «Вы же предложили, поэтому начните с себя — подпишите заявление, а мы его рассмотрим». Спорный вопрос о выходе из ее состава депутатов КПРФ, который приведет к критическому сокращению состава думы, будет рассмотрен в конце заседания.

В сквере, где планируется построить храм святой Екатерины и в течении недели собирались несогласные с этим решением, присутствовал только депутат гордумы Константин Киселев и его коллеги от КПРФ.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, гордума, Екатеринбург, депутаты, коммунисты, КПРФ, храм Святой Екатерины, Игорь Володин
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