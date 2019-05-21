Спикер Володин предложил избавиться от коммунистов в гордуме

Володина поддержал депутат Вечкензин. Он обратился к коммунистам: «Вы же предложили, поэтому начните с себя — подпишите заявление, а мы его рассмотрим». Спорный вопрос о выходе из ее состава депутатов КПРФ, который приведет к критическому сокращению состава думы, будет рассмотрен в конце заседания.

В сквере, где планируется построить храм святой Екатерины и в течении недели собирались несогласные с этим решением, присутствовал только депутат гордумы Константин Киселев и его коллеги от КПРФ.