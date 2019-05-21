Спикер Володин предложил избавиться от коммунистов в гордуме
Обсуждая повестку очередного заседания, спикер гордумы заявил: «Конечно, жалко наших коллег — собираются уходить. Но пусть начинают с себя».
20 мая руководитель региональной ячейки КПРФ Александр Ивачев обвинил в протестах вокруг храма святой Екатерины гордуму. Он напомнил, что депутаты поддержали решение о его строительстве на заседании 12 февраля. Воздержались только члены фракции КПРФ.
Володина поддержал депутат Вечкензин. Он обратился к коммунистам: «Вы же предложили, поэтому начните с себя — подпишите заявление, а мы его рассмотрим». Спорный вопрос о выходе из ее состава депутатов КПРФ, который приведет к критическому сокращению состава думы, будет рассмотрен в конце заседания.
В сквере, где планируется построить храм святой Екатерины и в течении недели собирались несогласные с этим решением, присутствовал только депутат гордумы Константин Киселев и его коллеги от КПРФ.