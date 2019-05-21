Проблема референдума — явка. Дума Екатеринбурга склоняется к опросу

Если предположить, что все-таки выберут референдум, то, по словам Тестова, многое будет зависеть от организаторов. «Если это группа граждан, то им нужно будет собрать подписи для организации и проведения референдума. А это 0,5% — то есть порядка 55-56 тысяч подсисей, которые еще будут проверяться», — добавил зампред думы Екатеринбурга.



Виктор Тестов также рассказал, что депутаты гордумы с первого дня ходили к протестующим в сквер и следили за происходящим.



