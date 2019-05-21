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Проблема референдума — явка. Дума Екатеринбурга склоняется к опросу

16:26, 21 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Зампред Виктор Тестов называет минусы варианта, который больше всего нравится горожанам.

Депутаты гордумы решают, как провести голосование по храму святой Екатерины. Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов в эфире ЕТВ рассказал, что рассматривается два варианта — опрос или референдум. «Большинство протестующих выступает за референдум. Они больше доверяют его результатам, поскольку он проводится по правилам выборов. Как предполагают протестующие — будет меньше возможностей исказить итоги», — подчеркнул Тестов. В то же время он озвучил ряд минусов у этой формы волеизъявления.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Первое. Это достаточно длительная процедура по подготовке и проведению. Если сейчас запустим, то мы уйдем в октябрь. Второе. Затраты на проведение референдума. Это 120-130 миллионов бюджетных средств. Третье. Чтобы признать результаты референдума, необходимо, чтобы в нем приняло участие не менее 50% голосующего населения. […] Если сравнить с явкой на муниципальных выборах, она никогда не превышала 35%. […] Мы можем зарядиться на референдум, а он не получится.
Виктор Тестов
заместитель председателя городской думы Екатеринбурга

Если предположить, что все-таки выберут референдум, то, по словам Тестова, многое будет зависеть от организаторов. «Если это группа граждан, то им нужно будет собрать подписи для организации и проведения референдума. А это 0,5% — то есть порядка 55-56 тысяч подсисей, которые еще будут проверяться», — добавил зампред думы Екатеринбурга.

Виктор Тестов также рассказал, что депутаты гордумы с первого дня ходили к протестующим в сквер и следили за происходящим.


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Поисковой отряд «Сокол» набирает команду добровольцев, которые поедут искать девочку.
Виктор Тестов
заместитель председателя городской думы Екатеринбурга
Кто-то был более активен, кто-то — менее. Что менее приятно, депутаты придерживались разных взглядов. То есть консолидированной позиции нет. Мы понимаем, что дума — это некоторая микромодель нашего общества. Но все же на сегодня у нас достигнута договоренность, что мы все поддержим итоги будущего голосования — будь то опроса или референдума
Виктор Тестов
18 мая на встрече с мэром Александром Высокинским активные горожане единогласно высказались за референдум. Хотя горадминистрация и президент Владимир Путин предлагали провести опрос. В феврале 2019 года депутаты гордумы уже отказывались от идеи референдума.
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Поисковой отряд «Сокол» набирает команду добровольцев, которые поедут искать девочку.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, Общество, Скверная история, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра, референдум, опрос
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