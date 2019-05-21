Проблема референдума — явка. Дума Екатеринбурга склоняется к опросу
Депутаты гордумы решают, как провести голосование по храму святой Екатерины. Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов в эфире ЕТВ рассказал, что рассматривается два варианта — опрос или референдум. «Большинство протестующих выступает за референдум. Они больше доверяют его результатам, поскольку он проводится по правилам выборов. Как предполагают протестующие — будет меньше возможностей исказить итоги», — подчеркнул Тестов. В то же время он озвучил ряд минусов у этой формы волеизъявления.
Если предположить, что все-таки выберут референдум, то, по словам Тестова, многое будет зависеть от организаторов. «Если это группа граждан, то им нужно будет собрать подписи для организации и проведения референдума. А это 0,5% — то есть порядка 55-56 тысяч подсисей, которые еще будут проверяться», — добавил зампред думы Екатеринбурга.
Виктор Тестов также рассказал, что депутаты гордумы с первого дня ходили к протестующим в сквер и следили за происходящим.