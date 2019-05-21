Гордума отказалась от самороспуска и эскалации конфликта вокруг сквера
Трое депутатов от КПРФ выступили с заявлением. Позицию коллег озвучила Римма Скоморохова: «В течение прошлой недели Екатеринбург оказался в центре внимания из-за противостояния защитников сквера и стороников храма святой Екатерины. Столкновениями с ОМОНом и неприглядная картина конфликта подорвали имидж столицы Урала. Фракция КПРФ уверена, что причиной стало неумение гордумой принимать решения. Дума не обсуждает ключевые вопросы, определяющие судьбу Екатеринбурга. К сожалению, такое поведение думы не единичный случай, а обыкновенная практика. Единственное решение — роспуск и выборы. Выбор необходимо совместить с всенародным опросом по строительству храма святой Екатерины».
С коммунистами оказались несогласны все. На протяжение получаса их убеждали в том, что сделанное заявление — пиар, озвученная позиция — эскалация конфликта, предложенное решение — во вред избирателям. А виновата во всем — исполнительная власть.
Три депутата подписали заявления — они вправе сложить с себя полномочия. Но считаю, что есть предел, дальше которого заходить нельзя. Мало того, что вы старались горячие каштаны из огня таскать. Ваши действия привели к тому, что всерьез поднимается вопрос о сносе памятника Ленина и постройке на его месте храма. Вы за нас хотите принять решение. Если мы вам так противны, разведитесь с нами открыто. Надо работать по принципу консолидации, а не усугублять дистанцию между разными слоями общества.
Куда вы втягиваете думу? Вы пытаетесь ошибки исполнительной власти повесить на нас. Вы предлагаете самороспуск — это значит, что надо проводить выборы, а они денег стоят. Я все понимаю. Но давайте хобби — за свой счет. А Зюганов разве санкционировал участие челнов парии в несанкционированных беспорядках? Вы проходите по спискам КПРФ, а ведете себя как нацболы.
Роман Ступников, один из трех, подисавших заявление о роспуске госдумы, пытался донести свою позицию. Но в ответ на крики коллег, тоже начал вещать хорошо поставленным о очень громким голосом.
Когда в сквере столо полторы тысячи человек, вы говорили — хулиганство. Когда вышло пять тысяч человек, вы не изменили свое мнение. Когда на конфликт обратил внимание президент — вы опять повторяете: хулиганские выходки. президент. Опять — хулиганские выходки. Мы изначально пытались этот конфликт нейтрализовать и решить здесь, в этом зале, а не на улице. И просили учесть мнение жителей. Мы стояли в сквере, потому что вы принимаете решения, которые противоречат интересам людей и им остается только выйти к забору.
Александр Колесников вновь поспешил уточнить: «Исполнительная власть вовремя не включилась, это да. А мы в чем виноваты?» Владимир Крицкий предложил рассмотреть поведение коммунистов на комиссии гордумы по этике и направить жалобу на их действия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Андрей Пирожков, член КПРФ не подписавший заявление с предложением о самороспуске уточнил: «Необходимость совершенствования учета мнений горожан есть». Спикер Володин почему-то ответил: «Мы только этим и занимаемся».
Константин Киселев, который был в сквере, ставшем эпицентром конфликта, все семь дней, также заявил о невозможности самороспуска гордумы.
Мы должны понять, что вопрос о самороспуске — не наш внутренний. А всего города. Мы решаем не свои судьбы, а то, как будет развиваться ситуация там. Самороспуск разрушит те тропинки, которые наметились, чтобы люди понимали друг друга. Вы загоняете думу в политические разборки и пытаетесь нарушить мир. Люди не хотят политизировать конфликт. Дума должна стать площадкой для поиска согласия, диалога. Каждый человек, депутат он или нет, имеет право имеет право на свое мнение. Не надо тоталитарных вещей.
Михаил Вечкензин афористично заметил: «Хорошо, когда каждый имеет свое мнение. Но меня смешит ситуация, когда мнение имеет кого-то». А Елена Дерягина вспомнила об избирателях:
— Нас избирали горожане. И не надо говорить такие вещи о самороспуске, раз за нас голосовали люди. Да, наверное, было неправильно [переводить общественное пространство у театра драмы в категорию земель религиозного назначения — прим. ЕТВ], раз этот участок отдан молодежи. Но вчера все успокоились. Мне бы хотелось, чтобы и сегодня все было спокойно.
Финальную точку в заседании, после которой при трех голосах «против», большинством «за», депутаты отказались от самороспуска, стала высказывание депутата Колесникова: «Может хватит кормить троллей? Это типичная тактика коммунистов. Давайте закончим. И рассмотрим правомерность участия депутатов в хулиганских действиях, а то мы как хохлы на Майдане себя ведем».