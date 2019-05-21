Гордума отказалась от самороспуска и эскалации конфликта вокруг сквера

Трое депутатов от КПРФ выступили с заявлением. Позицию коллег озвучила Римма Скоморохова: «В течение прошлой недели Екатеринбург оказался в центре внимания из-за противостояния защитников сквера и стороников храма святой Екатерины. Столкновениями с ОМОНом и неприглядная картина конфликта подорвали имидж столицы Урала. Фракция КПРФ уверена, что причиной стало неумение гордумой принимать решения. Дума не обсуждает ключевые вопросы, определяющие судьбу Екатеринбурга. К сожалению, такое поведение думы не единичный случай, а обыкновенная практика. Единственное решение — роспуск и выборы. Выбор необходимо совместить с всенародным опросом по строительству храма святой Екатерины».

С коммунистами оказались несогласны все. На протяжение получаса их убеждали в том, что сделанное заявление — пиар, озвученная позиция — эскалация конфликта, предложенное решение — во вред избирателям. А виновата во всем — исполнительная власть.