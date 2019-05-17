Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

Свердловская власть снова получила поддержку Пескова по храму

15:03, 17 Май 2019
peskov_2017.jpg
Фото: wikipedia.org
Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о несамостоятельности региональных чиновников.
Дмитрий Песков снова поддержал свердловские власти в конфликте вокруг сквера около драмтеатра в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему опрос местных жителей запустили только вмешательства Владимира Путина и не говорит ли это о неспособности региональных чиновников решать конфликт самостоятельно.

«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента, президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что свердловские власти корректно выстраивают диалог с протестующими против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Свердловская власть снова получила поддержку Пескова по храму»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Опрос поможет?
17 мая в 19:00
С Константин Киселев, Андрей Альшевских, Вячеслав Вегнер
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
17 мая в 19:30
С Ольга Славникова