Свердловская власть снова получила поддержку Пескова по храму
15:03, 17 Май 2019
Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о несамостоятельности региональных чиновников.
Дмитрий Песков снова поддержал свердловские власти в конфликте вокруг сквера около драмтеатра в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему опрос местных жителей запустили только вмешательства Владимира Путина и не говорит ли это о неспособности региональных чиновников решать конфликт самостоятельно.
«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента, президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что свердловские власти корректно выстраивают диалог с протестующими против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Новое и интересное
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Опрос поможет?
Ольга Славникова: «Что-то будет!»