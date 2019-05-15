В администрации Екатеринбурга сократили должность Ольги Котляровой
В администрации Екатеринбурга проходит реструктуризация аппарата. Должность заместителя начальника информационно-аналитического департамента потеряла Ольга Котлярова. «Возможно, логичнее мне это [уволиться — прим. ЕТВ] было сделать 9 января, но понаблюдать за процессами „со стороны“ оказалось очень полезно», — сообщила она в Facebook.
«Рабочий процесс», — прокомментировала Котлярова ЕТВ свое увольнение. По словам неоднократной чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады по легкой атлетике, она решила не переходить на другую должность, а написать заявление об увольнении.
Завершив спортивную карьеру, Ольга Котлярова была директором благотворительного фонда «Свои дети» и членом общественной палаты Свердловской области, работала первым заместителем министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Имеет два диплома о высшем образовании — по специальности «бухгалтерский учет и аудит» УрГЭУ и «государственное и муниципальное управление» Уральской академии государственной службы. С 2015 года работала в информационно-аналитическом отделе администрации Екатеринбурга.