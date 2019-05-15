В администрации Екатеринбурга сократили должность Ольги Котляровой

В администрации Екатеринбурга проходит реструктуризация аппарата. Должность заместителя начальника информационно-аналитического департамента потеряла Ольга Котлярова. «Возможно, логичнее мне это [уволиться — прим. ЕТВ] было сделать 9 января, но понаблюдать за процессами „со стороны“ оказалось очень полезно», — сообщила она в Facebook.

«Рабочий процесс», — прокомментировала Котлярова ЕТВ свое увольнение. По словам неоднократной чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады по легкой атлетике, она решила не переходить на другую должность, а написать заявление об увольнении.