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В администрации Екатеринбурга сократили должность Ольги Котляровой

13:10, 15 Май 2019
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Фото: ekburg.ru
Олимпийский призер по легкой атлетике была заместителем начальника информационно-аналитического департамента мэрии.

В администрации Екатеринбурга проходит реструктуризация аппарата. Должность заместителя начальника информационно-аналитического департамента потеряла Ольга Котлярова. «Возможно, логичнее мне это [уволиться — прим. ЕТВ] было сделать 9 января, но понаблюдать за процессами со стороны“ оказалось очень полезно», — сообщила она в Facebook.

«Рабочий процесс», — прокомментировала Котлярова ЕТВ свое увольнение. По словам неоднократной чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады по легкой атлетике, она решила не переходить на другую должность, а написать заявление об увольнении.

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Завершив спортивную карьеру, Ольга Котлярова была директором благотворительного фонда «Свои дети» и членом общественной палаты Свердловской области, работала первым заместителем министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Имеет два диплома о высшем образовании — по специальности «бухгалтерский учет и аудит» УрГЭУ и «государственное и муниципальное управление» Уральской академии государственной службы. С 2015 года работала в информационно-аналитическом отделе администрации Екатеринбурга.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, увольнение, Екатеринбург, мэрия, Администрация Екатеринбурга, Ольга Котлярова
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