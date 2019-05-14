Власти Екатеринбурга бессильны в конфликте из-за храма и сквера

В ночь на 14 мая Екатеринбург пережил не только противостояние защитников храма и сторонников сквера. Конфликт вокруг забора, огораживающего территорию строительства храма святой Екатерины, обнажил главную проблему уральской столицы. Прорывавшие металлическую сетку горожане скандировали «Мэра сюда!». Через несколько часов они же, но оказавшиеся за периметром будущей стройки, кричали «Губернатора в отставку!». Но ни Александр Высокинский, ни представитель губернатора (сам Евгений Куйвашев возвращался из деловой поездки в Китай) к людям не вышли. В сумерках в сквере появился только заместитель полпреда Борис Кириллов.

Только на следующий день официальные лица сформулировали свою позицию по отношению к самому жаркому столкновению Екатеринбурга за последние 20 лет.