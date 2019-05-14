Власти Екатеринбурга бессильны в конфликте из-за храма и сквера
В ночь на 14 мая Екатеринбург пережил не только противостояние защитников храма и сторонников сквера. Конфликт вокруг забора, огораживающего территорию строительства храма святой Екатерины, обнажил главную проблему уральской столицы. Прорывавшие металлическую сетку горожане скандировали «Мэра сюда!». Через несколько часов они же, но оказавшиеся за периметром будущей стройки, кричали «Губернатора в отставку!». Но ни Александр Высокинский, ни представитель губернатора (сам Евгений Куйвашев возвращался из деловой поездки в Китай) к людям не вышли. В сумерках в сквере появился только заместитель полпреда Борис Кириллов.
Только на следующий день официальные лица сформулировали свою позицию по отношению к самому жаркому столкновению Екатеринбурга за последние 20 лет.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Александр Высокинский, давно отстранившийся от многочисленных конфликтов, сотрясающих город (пожалуй, за исключением спорного благоустройства Зеленой рощи), объяснил свое решение не встречаться с горожанами. «Я вчера с работы вообще вышел в полночь. Но по ситуации могу сказать, что к диалогу все готовы, но не к диалогу с позиции митингов и нарушения закона. Сегодня диалог будет организован. А идти на шантаж: „Мы вам сейчас заборы будем сносить, приходите все“ — это не закон. Если есть желание поговорить, то мы сегодня это сделаем, но не в режиме митинга, не в режиме нарушения правил», — цитирует мэра, задача которого не разговаривать, а пытаться не допустить конфликта, Ura.ru.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
«Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И для протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом», — написал в Instagram Евгений Куйвашев.
Губернатор, активно поддерживающий идею строительства храма, регулярно появляющийся на молебнах и крестных ходах. И ни разу не встретившийся с теми, кто не хочет потерять сквер на набережной у Театра драмы.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
И сложно не согласиться с главным редактором «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максимом Путинцевым, который считает, что заявление губернатора, во-первых, запоздало, а во-вторых, бессмысленно. «Проблема в том, что не просматривается предмета для диалога. На перенос места строительства храма заказчики, скорее всего, не пойдут. На референдум тоже. О чем тогда говорить? Буду рад ошибиться, но пока происходящее больше похоже на затяжку времени и попытку перегруппироваться», — уверен журналист.
Тем более, что екатеринбургская епархия, опередив губернатора и мэра, четко определила свою позицию: «Храм будет построен и станет архитектурной жемчужиной Екатеринбурга. Собор дополнит городское пространство и станет не только религиозным сооружением, но духовно-просветительским центром». Более того… 14 мая в 19:00 православных приглашают на молебен — «об укреплении мира и согласия в нашем обществе, на место строительства главного храма Екатеринбурга».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ