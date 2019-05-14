«Екатеринбург отдан на откуп»: политтехнологи — о конфликте в сквере

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что именно представители полпредства действовали правильно. И их должны были поддержать губернатор и мэр. «Если бы удалось построить диалог, ужасной ночи можно было избежать. Многие просто разучились разговаривать с людьми. Должен быть парламентер от власти в целом», — уверен народный избранник. По его словам, теперь из происходящего остается только сделать выводы.

Политолог Платон Маматов думает, что сейчас во власти нет авторитета, который смог бы свести конфликт на нет: «Сегодня работу должны делать силовики. Они вступают в игру, когда политики не справляются. Хотя они тоже не хотят оказаться крайними».