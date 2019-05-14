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«Екатеринбург отдан на откуп»: политтехнологи — о конфликте в сквере

15:35, 14 Май 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ узнал, как можно примирить сторонников храма и защитников сквера. 
Протестная акция против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра длилась почти десять часов. Взаимные претензии за это время переросли в оскорбления: пал забор, полетели бутылки, где-то брызнул перцовый баллончик. Наступило утро, в сквере все утихло, но остались вопросы: как мы дошли до такого и можно ли было избежать открытого столкновения? ЕТВ узнал мнение политологов и политиков, которые выдвинули свои версии.
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Что должна была сделать власть?

Представители власти не стали брать на себя роль посредников между конфликтующими сторонами. В сквере заметили только заместителя полпреда по УрФО Бориса Кириллова. Губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление только утром, мэр — промолчал. Политолог Алексей Швайгерт считает, что решение власти дистанцироваться от конфликта было правильным. По его мнению, причин отказывать в строительстве нет и сложно было бы сказать собравшимся что-то внятное.

После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки
Всю неделю также придется терпеть дожди.
Алексей Швайгерт
политтехнолог
Мы должны понимать, что в России сложилась система имитации общественных обсуждений. Соответственно, формальные этапы пройдены и нет никаких законных аргументов, чтобы заблокировать строительство. Говорить было бы не о чем. Призыв к соблюдению закона тоже бы разъярил публику
Алексей Швайгерт

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что именно представители полпредства действовали правильно. И их должны были поддержать губернатор и мэр. «Если бы удалось построить диалог, ужасной ночи можно было избежать. Многие просто разучились разговаривать с людьми. Должен быть парламентер от власти в целом», — уверен народный избранник. По его словам, теперь из происходящего остается только сделать выводы.

Политолог Платон Маматов думает, что сейчас во власти нет авторитета, который смог бы свести конфликт на нет: «Сегодня работу должны делать силовики. Они вступают в игру, когда политики не справляются. Хотя они тоже не хотят оказаться крайними».

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Фото: ЕТВ

Нужно было действовать жестко?

После серии провокаций представители полиции предпочли покинуть акцию. Решение оказалось верным — часть протестующих, потеряв из вида раздражитель, покинула площадку. За время выступления в отделение увезли только одного человека. Политолог Платон Маматов считает, что силовики могли решить конфликт еще в самом начале акции:


В «Ночь музеев» Екатеринбург получит еще значок с конструктивизмом
Домом Госпромурала в коллекции пинов.
Платон Маматов
безработный котовладелец
Вчера нужно было присылать Росгвардию, человек двести. И разводить протестующих как евреев с арабами, чтобы между ними осталась нейтральная зона. А потом говорить в мегафон, что собравшиеся провоцируют общественные беспорядки. И если не разойдутся по домам — будет применена сила
Платон Маматов
Также он считает ошибкой присутствие бойцов РМК и неопознанных боевиков. Если бы вместо них были реальные защитники строительства — столкновения бы не было. «Никто бы не стал кидать бутылки, просовывать банан через решетку и валить забор на бабушку с иконой».

Действия охранного предприятия также раскритиковал политолог Эдуард Коридоров. Он считает, что стороны были слишком агрессивными: «Вчерашнее противостояние со сносом забора и слезоточивым газом показало, что еще немного — и будет выплеск. Взрыв. Город и область окончательно отданы на откуп большому бизнесу и его ЧОПам. Теперь это продемонстрировано людям в центре Екатеринбурга».

Политолог Алексей Швайгерт считает, что отсутствие жертв столкновения — уже достижение вчерашней встречи: «Мы видим, что защитники сквера, крепкие ребята, удержались от агрессии и питерский сценарий, когда силовики разгоняли колонны, не повторился. Это уже неплохо».

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Фото: ЕТВ

Можно ли погасить конфликт?

Екатеринбургский скандал уже вышел на федеральный уоровень. Губернатор Куйвашев решил усадить участников конфликта за стол переговоров. Удастся ли снизить накал противостояния — пока неясно. Депутат гордумы Дмитрий Сергин, который поддерживает строительство храма, предлагает вернуться к тому, с чего все начиналось — к дискуссии. А организовывать такие площадки должна именно власть (в идеале — месяц назад).

Диакон Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины на окраине
Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
После протестов против строительства на историческом месте звучала формулировка «где угодно, только бы не здесь». Она повторяется уже третий раз. Этот процесс бесконечный. Нужно было вовремя доводить это до противников. Это обязанность власти. и она этого не обеспечила.
Дмитрий Сергин
Такого же мнения придерживается и его коллега Константин Киселев. Он считает, что компромисс был возможен еще пару дней назад. Защитники сквера предлагали провести публичное обсуждение или референдум. Но диалога так и не получилось.

«После того, как боевики фактически подменили собой власть в городе, после насилия над защитниками сквера, вплоть до применения газовых баллончиков, возможностей для компромиссов стало на порядки меньше», — говорит депутат.

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Фото: ЕТВ

Что ждет храм?

Храм святой Екатерины должны построить к 300-летию Екатеринбурга. Сквер у театра драмы — уже третья точка, на которой планируется возвести церковь. Все разрешительные документы на строительства у Фонда святой Екатерины есть. Но депутат гордумы Константин Киселев считает, что строить храм в таких условиях нельзя. Это противоречит самой идее: «Строить храм на месте, где были совершены насильственные действия, где разгоняли людей, где буквально старались уничтожить гражданское общество, где издевались над людьми, уже нельзя. Храм должно строить радостно. Всем миром. С улыбками и светлыми помыслами, а не огораживаясь заборами и боевиками», — решил он.

Политолог Платон Маматов считает, что конфликты продолжатся: «Все друг на друга попорут, боксеры искалечат несколько человек, будут массовые беспорядки, куча визга истерик просмотров, а потом храм построят».

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Скверная история, Екатеринбург, протест, храм Святой Екатерины, храм, скандал, политолог, Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Эдуард Коридоров, Алексей Швайгерт, Платон Маматов, Евгений Куйвашев
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