«Екатеринбург отдан на откуп»: политтехнологи — о конфликте в сквере
Что должна была сделать власть?
Представители власти не стали брать на себя роль посредников между конфликтующими сторонами. В сквере заметили только заместителя полпреда по УрФО Бориса Кириллова. Губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление только утром, мэр — промолчал. Политолог Алексей Швайгерт считает, что решение власти дистанцироваться от конфликта было правильным. По его мнению, причин отказывать в строительстве нет и сложно было бы сказать собравшимся что-то внятное.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что именно представители полпредства действовали правильно. И их должны были поддержать губернатор и мэр. «Если бы удалось построить диалог, ужасной ночи можно было избежать. Многие просто разучились разговаривать с людьми. Должен быть парламентер от власти в целом», — уверен народный избранник. По его словам, теперь из происходящего остается только сделать выводы.
Политолог Платон Маматов думает, что сейчас во власти нет авторитета, который смог бы свести конфликт на нет: «Сегодня работу должны делать силовики. Они вступают в игру, когда политики не справляются. Хотя они тоже не хотят оказаться крайними».
Фото: ЕТВ
Нужно было действовать жестко?
Фото: ЕТВ
Можно ли погасить конфликт?
«После того, как боевики фактически подменили собой власть в городе, после насилия над защитниками сквера, вплоть до применения газовых баллончиков, возможностей для компромиссов стало на порядки меньше», — говорит депутат.
Фото: ЕТВ
Что ждет храм?
Храм святой Екатерины должны построить к 300-летию Екатеринбурга. Сквер у театра драмы — уже третья точка, на которой планируется возвести церковь. Все разрешительные документы на строительства у Фонда святой Екатерины есть. Но депутат гордумы Константин Киселев считает, что строить храм в таких условиях нельзя. Это противоречит самой идее: «Строить храм на месте, где были совершены насильственные действия, где разгоняли людей, где буквально старались уничтожить гражданское общество, где издевались над людьми, уже нельзя. Храм должно строить радостно. Всем миром. С улыбками и светлыми помыслами, а не огораживаясь заборами и боевиками», — решил он.
Политолог Платон Маматов считает, что конфликты продолжатся: «Все друг на друга попорут, боксеры искалечат несколько человек, будут массовые беспорядки, куча визга истерик просмотров, а потом храм построят».