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Советница Высокинского стала вице-мэром по внутренней политике 

10:59, 13 Май 2019
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Фото: Екатерина Куземка в Facebook
Екатерина Куземка заняла пустующее место Анатолия Гагарина с поправками. 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового вице-мэра по внутренней и информационной политике. Должность заняла его советница Екатерина Куземка. Информация о назначении уже появилась на сайте мэрии. Предыдущим профильным вице-мэром был политолог Анатолий Гагарин. Его уволили в марте, когда выяснилось, что он возглавляет три коммерческие организации. Это противопоказано законом о муниципальной службе.

В подчинении Куземки будет руководитель департамента внутренней политике, который возглавляет Михаил Коробельников и департамент информационной политики под руководством Алексея Редина. По данным ЕАН, Екатерина Куземка также будет заниматься организацией международных мероприятий. То есть мэрия вернулась к старой структуре: все эти функции в прошлом выполнял вице-мэр Сергей Тушин. В планах Высокинского также вернуть должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, мэрия, мэр, Александр Высокинский
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