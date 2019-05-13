Советница Высокинского стала вице-мэром по внутренней политике 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового вице-мэра по внутренней и информационной политике. Должность заняла его советница Екатерина Куземка. Информация о назначении уже появилась на сайте мэрии. Предыдущим профильным вице-мэром был политолог Анатолий Гагарин. Его уволили в марте, когда выяснилось, что он возглавляет три коммерческие организации. Это противопоказано законом о муниципальной службе.

В подчинении Куземки будет руководитель департамента внутренней политике, который возглавляет Михаил Коробельников и департамент информационной политики под руководством Алексея Редина. По данным ЕАН, Екатерина Куземка также будет заниматься организацией международных мероприятий. То есть мэрия вернулась к старой структуре: все эти функции в прошлом выполнял вице-мэр Сергей Тушин. В планах Высокинского также вернуть должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов.