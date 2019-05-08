Высокинский променял внутреннюю политику на пиар
16:22, 08 Май 2019
Мэр Екатеринбурга снова решил изменить структуру своей администрации.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес в гордуму поправки к структуре администрации. Он решил избавиться от департамента внутренней политики, который два месяца возглавлял Анатолий Гагарин. Глава города решил, что ему больше подходи название «департамент по связям с общественностью», сообщает ЕАН. Также Высокинский хочет вернуть упраздненную должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов. Поправки должны рассмотреть на заседании комиссии по местному самоуправлению 15 мая.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский давно хочет привести структуру админисрации в соответствие с аппаратом губернатора. Например, информационно аналитический департамент разделили на департамент информационной политики и департамент внутренней политики. Сначала депутаты не смогли понять смысл структурных изменений и отвергли их. Но потом все же согласились ее перестроить.
В бой за честь и славу. Воины ярости
Рассказывая об Уральском добровольческом танковом корпусе.
Новое и интересное
Демократия по-уральски
События
В чем смысл праймериз «Единой России» и как американская система выборов приживается на Среднем Урале.
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?