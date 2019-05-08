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Высокинский променял внутреннюю политику на пиар

16:22, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Екатеринбурга снова решил изменить структуру своей администрации.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес в гордуму поправки к структуре администрации. Он решил избавиться от департамента внутренней политики, который два месяца возглавлял Анатолий Гагарин. Глава города решил, что ему больше подходи название «департамент по связям с общественностью», сообщает ЕАН. Также Высокинский хочет вернуть упраздненную должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов. Поправки должны рассмотреть на заседании комиссии по местному самоуправлению 15 мая.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский давно хочет привести структуру админисрации в соответствие с аппаратом губернатора. Например, информационно аналитический департамент разделили на департамент информационной политики и департамент внутренней политики. Сначала депутаты не смогли понять смысл структурных изменений и отвергли их. Но потом все же согласились ее перестроить.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, политика, гордума, депутаты, мэр, Екатеринбург, Александр Высокинский
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