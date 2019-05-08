«Депутат – решала». Шипулин рассказал, что хочет делать в Госдуме
Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин побывал в гостях у журналистки Марии Командной в программе Commandos и рассказал ей, чем он хочет заниматься в Госдуме.
Я иду не за деньгами и абсолютно не просиживать штаны. Я для себя решил, если идти, надо доказывать. Не просто словом, а делом. Депутат — это некий медиатор, коммуникатор, который должен налаживать отношения с властью, с бизнесом, с предприятиями, с народом. Это человек, который должен договориться с той или иной стороной. Некий решала, так скажем. У меня большой опыт в коммуникациях.
Также спортсмен добавил, что не против попасть в комитет по спорту в Госдуме. Там бы Шипулин занялся проблемой допинга, который, по его словам, никогда не принимал. О своем уходе из спорта и выборе политической карьеры олимпийский чемпион сообщил:
Достаточно давно я понял, что спорт рано или поздно заканчивается и нужно уходить из спорта готовым. Потому что многие спортсмены уходят из спорта и не знают, чем заняться. Я копил, вкладывал средства для своей будущей жизни. Я закончил со спортом, с выполненной целью. А цель у меня была такова — когда я закончу со спортом, я не буду задумываться о своей будущей жизни, чтоб зарабатывать деньги. Я буду задумываться о работе, чтобы я получал удовольствие.
Напомним, Антон Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Затем он решил баллотироваться в Госдуму от «Единой России». Место освободилось после того, как Сергея Бидонько назначили вице-губернатором Свердловской области. Сейчас биатлонист ведет избирательную кампанию на севере региона.