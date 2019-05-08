«Депутат – решала». Шипулин рассказал, что хочет делать в Госдуме

Достаточно давно я понял, что спорт рано или поздно заканчивается и нужно уходить из спорта готовым. Потому что многие спортсмены уходят из спорта и не знают, чем заняться. Я копил, вкладывал средства для своей будущей жизни. Я закончил со спортом, с выполненной целью. А цель у меня была такова — когда я закончу со спортом, я не буду задумываться о своей будущей жизни, чтоб зарабатывать деньги. Я буду задумываться о работе, чтобы я получал удовольствие.