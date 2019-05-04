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Без единого выстрела. Шипулин принял участие в политических дебатах

15:09, 04 Май 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Биатлонист интересовался строительством свинокомплекса и обещал решать проблемы с канализацией.

Дебаты в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия» состоялись сегодня, 4 мая. Пятеро претендентов на одно место депутата Госдумы РФ по Серовскому округу встретились в ДК Металлургов в Серове. Оппонентами олимпийского чемпиона были заместитель гендиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин, активист «Молодой гвардии», Станислав Масоров, руководитель Свердловского отделения МГЕР Артем Николаев и председатель благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел» Владимир Черменинов. Все кандидаты, кроме Антона Шипулина, являются членами «Единой России». Биатлонист идет на выборы, как сторонник партии.

Объясняя свое желание стать депутатом Госдумы, Антон Шипулин обозначил три задачи, которые намерен решать, работая в парламенте.

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Антон Шипулин
российский биатлонист

Я был на оглашении послания президента. По его результатам было подписано 47 поручения. Я бы хотел выделить три: пресекать мошенничество микрокредитных организаций, восполнить дефицит кадром в сфере здравоохранения при помощи программы «Земской доктор» и улучшить условия ипотечного кредитования для людей, попавших в трудные жизненные ситуации.

Антон Шипулин

Отвечая на вопрос Владимира Черменинова — «с чего вы начнете и чем поможете жителям Серовского округа», Шипулин отметил: «До Государственной думы еще надо найти». Но затем рассказал, чем хотел бы заниматься, став депутатом.

Мне бы хотелось попасть в комитет по спорту. Это то, чем я жил последние 20 лет. То, в чем я понимаю и готов изменить лучшему. В Серовском округе проблем много. И везде они разные. Где-то не хватает спортивной инфраструктуры. Где-то проблемы в здравоохранении. В Сосьве есть школа, которой больше 100 лет. Там не только с интернетом надо разбираться, но и с отоплением, водоснабжением, канализацией…
Антон Шипулин
российский биатлонист

По регламенту дебатов Антон Шипулин должен был задать один вопрос Сергею Липанину. Спортсмен спросил у заместителя гендиректора агрофирмы «Ариант», когда будет построен свинокомплекс в Серове. Получил лаконичный ответ: «Будет».

В заключительном слове, на которое всем участникам было выделено по жителей Серовского округа голосовать за него 26 мая на праймериз.

Антон Шипулин
российский биатлонист
Хочу перечислить ряд мер из послания президента, которые важны для Серовского округа. Это выплата одного миллиона рублей по программе «Сельский учитель», решение проблем с канализацией, отоплением, водоснабжением в школах, подключение школ к интернету школ, ограждение граждан от действий коллекторов, строительство сельских клубов и домов культуры.
Антон Шипулин

Второй раунд дебатов был посвящен развитию любительского спорта. И хотя тема, как признался Антон Шипулин, ему знакома, конкретных предложений от чемпиона не прозвучало.

«Существуют две базовые вещи, на которые мы должны опираться. Это создание спортивной инфраструктуры и правильная пропаганда здорового образа жизни, — заявил экс-биатлонист. — Я проезжал по городам Серовского округа и многое видел. Нужно отслеживать потребности и помогать тем городам, которые в этом нуждаются. Нужно общаться не только с главами, но и жителями. Нужно, в первую очередь, создавать недорогую инфраструктура, которая будет соответствовать всем требованиям людей. Нужно возрождать нормы ГТО, дворовые соревнования по футболу. На улице что мы можем найти самое доступное? Мячик или перекладину. С этого и надо начинать».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, праймериз, выборы, Госдума, Серовский округ, дебаты, Антон Шипулин
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