Без единого выстрела. Шипулин принял участие в политических дебатах

Дебаты в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия» состоялись сегодня, 4 мая. Пятеро претендентов на одно место депутата Госдумы РФ по Серовскому округу встретились в ДК Металлургов в Серове. Оппонентами олимпийского чемпиона были заместитель гендиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин, активист «Молодой гвардии», Станислав Масоров, руководитель Свердловского отделения МГЕР Артем Николаев и председатель благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел» Владимир Черменинов. Все кандидаты, кроме Антона Шипулина, являются членами «Единой России». Биатлонист идет на выборы, как сторонник партии.

Объясняя свое желание стать депутатом Госдумы, Антон Шипулин обозначил три задачи, которые намерен решать, работая в парламенте.