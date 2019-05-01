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Отвергнутые уральские комсомольцы создали свою организацию

17:02, 01 Май 2019
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Фото: Андрей Пирожков в Facebook
Молодых коммунистов исключили из партии после потасовки на заседании, а они сделали свой «Выбор». 

Екатеринбургские комсомольцы, которых исключили из партии КПРФ, создали свою общественную организацию. Объединение молодые коммунисты назвали «Выбор», в напоминание о том, что они разошлись с региональной ячейкой «по идейным соображениям».

«У памятника Комсомолу Урала, символизируя преемственность традиций и верность идеям борьбы за социальную справедливость, весь екатеринбургский комсомол вошел во вновь созданную организацию», — сообщил депутат гордумы Андрей Пирожков на своей странице в Facebook. Также он добавил, что комсомола в городе больше нет.

В марте бюро свердловского обкома КПРФ исключило из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова. Ранее на пленуме они заявили о «деградации» партии и потребовали отправить руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. Потасовку прервал наряд полиции. Формальным поводом для репрессии стала неуплата партийных взносов, выступления в СМИ, клевета на КПРФ.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, Свердловская область , КПРФ, партия, коммунисты, общественники, депутат, активист
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