Отвергнутые уральские комсомольцы создали свою организацию

Екатеринбургские комсомольцы, которых исключили из партии КПРФ, создали свою общественную организацию. Объединение молодые коммунисты назвали «Выбор», в напоминание о том, что они разошлись с региональной ячейкой «по идейным соображениям».

«У памятника Комсомолу Урала, символизируя преемственность традиций и верность идеям борьбы за социальную справедливость, весь екатеринбургский комсомол вошел во вновь созданную организацию», — сообщил депутат гордумы Андрей Пирожков на своей странице в Facebook. Также он добавил, что комсомола в городе больше нет.

В марте бюро свердловского обкома КПРФ исключило из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова. Ранее на пленуме они заявили о «деградации» партии и потребовали отправить руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. Потасовку прервал наряд полиции. Формальным поводом для репрессии стала неуплата партийных взносов, выступления в СМИ, клевета на КПРФ.