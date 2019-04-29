В мэрию Екатеринбурга вернут должность, которую занимал Тунгусов
17:31, 29 Апрель 2019
За включение в структуру руководителя аппарата на публичных слушаниях проголосовали практически все.
Депутат Алексей Вихарев предложил ввести в устав Екатеринбурга должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. Ее утвердили еще в 2011 году. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов. По словам Вихарева, она должна упорядочить работу структурных подразделений мэрии. Идею депутат озвучил на публичных слушаниях. Решение поддержали 274 участника. Один выступил против.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский давно хочет привести структуру админисрации в соответствие с аппаратом губернатора. Например, информационно аналитический департамент разделили на департамент информационной политики и департамент внутренней политики. Сначала депутаты не смогли понять смысл структурных изменений и отвергли их. Но потом все же согласились ее перестроить.
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