В мэрию Екатеринбурга вернут должность, которую занимал Тунгусов

Депутат Алексей Вихарев предложил ввести в устав Екатеринбурга должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. Ее утвердили еще в 2011 году. До перехода в областное правительство должность занимал Владимир Тунгусов. По словам Вихарева , она должна упорядочить работу структурных подразделений мэрии. Идею депутат озвучил на публичных слушаниях. Решение поддержали 274 участника. Один выступил против.



