«Яблоко» выдвинуло против Шипулина трех кандидатов в Госдуму

Свердловское отделение партии «Яблоко» зарегистрировало трех кандидатов в Госдуму по Серовскому округу. Заявки подал действующий депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, экс-депутат Белоярского округа Владислав Гилев и зампред региональной ячейки партии Ирина Скачкова. Одного представителя «Яблока» выберут по результатам дебатов, которые пройдут в мае.

Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в праймериз «Единой России» объявил биатлонист Антон Шипулин. Однако биатлонисту тоже предстоит пройти партийный фильтр и поучаствовать в праймериз.



На место в Заксобрании, которое освободилось после избрания спикером гордумы Игоря Володина, от «Яблока» тоже претендуют три человека. Среди них экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, координатор «Открытой России» Владислав Постников и председатель районного отделения партии Альберт Хуснутдинов.