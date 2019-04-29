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«Яблоко» выдвинуло против Шипулина трех кандидатов в Госдуму

13:57, 29 Апрель 2019
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Фото: pixabay
На партийные дебаты заявился Константин Киселев.

Свердловское отделение партии «Яблоко» зарегистрировало трех кандидатов в Госдуму по Серовскому округу. Заявки подал действующий депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, экс-депутат Белоярского округа Владислав Гилев и зампред региональной ячейки партии Ирина Скачкова. Одного представителя «Яблока» выберут по результатам дебатов, которые пройдут в мае.

Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в праймериз «Единой России» объявил биатлонист Антон Шипулин. Однако биатлонисту тоже предстоит пройти партийный фильтр и поучаствовать в праймериз.

На место в Заксобрании, которое освободилось после избрания спикером гордумы Игоря Володина, от «Яблока» тоже претендуют три человека. Среди них экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, координатор «Открытой России» Владислав Постников и председатель районного отделения партии Альберт Хуснутдинов.

Шпион, которого я нарисовал
В 98-м году выпускник Свердловского художественного училища распечатал 3 тысячи экземпляров комикса.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, партия яблоко, партия, Серовский округ, Серов, депутат, гордума, Екатеринбург
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