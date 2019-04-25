«Их переманили» : депутаты Асбеста снова попыталась свергнуть спикера

Вице-губернатор Сергей Бидонько снова присутствовал на заседание скандальной гордумы Асбеста , которая должна утвердить местный бюджет. Коалиция из депутатов , находящихся в меньшинстве , снова попыталась свергнуть существующего спикера Андрея Самарина. Для этого депутат Сергей Ларионов предложил изменить регламент , чтобы принять решение можно было большинством голосов ( сейчас для этого требуется поддержка 2/3 от всего состава думы). Председатель требование снова отклонил.





Депутат от КПРФ Наталья Крылова заявила , что хотя формальное большинство у коммунистов , часть депутатов уже « переманили» в группу Ларионова. « Они пытаются изменить регламент , чтобы , вопреки принятых с помощью администрацией губернатора договоренностей , можно было скинуть председателя Думы Андрея Самарина и отобрать мандаты у коммунистов. Создав политический кризис в Асбесте. На котором некоторые нехорошие люди зарабатывают», — сообщила Наталья Крылова в на своей странице в Facebook.





На прошлом заседании дума большинством голосов лишила мандата коммунистку Наталью Крылову в связи с утратой доверия. За решение проголосовали 11 из 18 депутатов , но спикер Андрей Самарин отказался принимать решение , так как не было необходимых две трети голосов. Его поддержал замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.



