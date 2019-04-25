«Их переманили» : депутаты Асбеста снова попыталась свергнуть спикера
13:00, 25 Апрель 2019
На очередное заседание приехал вице-губернатор Сергей Бидонько.
Вице-губернатор Сергей Бидонько снова присутствовал на заседание скандальной гордумы Асбеста, которая должна утвердить местный бюджет. Коалиция из депутатов, находящихся в меньшинстве, снова попыталась свергнуть существующего спикера Андрея Самарина. Для этого депутат Сергей Ларионов предложил изменить регламент, чтобы принять решение можно было большинством голосов (сейчас для этого требуется поддержка 2/3 от всего состава думы). Председатель требование снова отклонил.
Депутат от КПРФ Наталья Крылова заявила, что хотя формальное большинство у коммунистов, часть депутатов уже «переманили» в группу Ларионова. «Они пытаются изменить регламент, чтобы, вопреки принятых с помощью администрацией губернатора договоренностей, можно было скинуть председателя Думы Андрея Самарина и отобрать мандаты у коммунистов. Создав политический кризис в Асбесте. На котором некоторые нехорошие люди зарабатывают», — сообщила Наталья Крылова в на своей странице в Facebook.
На прошлом заседании дума большинством голосов лишила мандата коммунистку Наталью Крылову в связи с утратой доверия. За решение проголосовали 11 из 18 депутатов, но спикер Андрей Самарин отказался принимать решение, так как не было необходимых две трети голосов. Его поддержал замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.
Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года, когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов (в том числе саму Наталью Крылову), у которых были неверные декларации о доходах. Сначала дума отказалась от такого решения, но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию. Думе чудом удалось избежать роспуска.
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