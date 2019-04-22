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«Достоин уважения»: Ройзман - об уходе Порошенко

09:53, 22 Апрель 2019
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Фото: страница Евгения Ройзмана в Facebook
Самый оппозиционный мэр России прокомментировал выборы на Украине.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал смену власти на Украине. Действующий президент Петр Порошенко уже признал победу своего оппонента Владимира Зеленского во втором туре. Он заявил, что принимает это решение и покидает свой пост в следующем месяце. По мнению Евгения Ройзмана, за такой быстрый уход президент Украины «достоин уважения».
«Харон, я твоя!»
Интервью с обладателями «Золотых масок».
Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Молодец, Порошенко. Не пытался словчить, поменять конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не изобретал дешевых рокировок, не пытался зачистить конкурентов, отменить выборы. Честно ушел. Позднее его оценят.
Евгений Ройзман
Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля. По данным экзит-поллов, Владимир Зеленский получил около 73% голосов избирателей, Порошенко — около 25%.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, власть, Выборы, мэр, Украина, Екатеринбург, Евгений Ройзман
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