«Достоин уважения»: Ройзман - об уходе Порошенко

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал смену власти на Украине. Действующий президент Петр Порошенко уже признал победу своего оппонента Владимира Зеленского во втором туре. Он заявил , что принимает это решение и покидает свой пост в следующем месяце. По мнению Евгения Ройзмана , за такой быстрый уход президент Украины « достоин уважения».