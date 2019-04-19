Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

Избирком Екатеринбурга призвал депутатов гордумы убрать агитацию

09:14, 19 Апрель 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Жители уральской столицы жалуются, что печатные листки до сих пор висят на стенах и столбах. В комиссии говорят, что это «не способствует позитивному отношению к политическим партиям и кандидатам».

Избирательная комиссия Екатеринбурга обратилась к депутатам действующей городской думы и тем, кто участвовал в голосовании, с просьбой убрать предвыборную агитацию. Обращение к ним появилось на сайте избиркома. В обращении говорится, что екатеринбуржцы жалуются на то, что агитационные листовки до сих пор развешены по уральской столице.

«Присутствие на фасадах и ограждениях агитационных материалов, утративших свою актуальность, не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям и кандидатам в депутаты», — написал избирком. Кроме того, в комиссии добавили, что в некоторых случаях старые листовки «приводят к нарушению правил благоустройства».

Напомним, выборы в городскую думу Екатеринбурга прошли 9 сентября 2018 года. Кто именно победил в одномандатных округах и по партийным спискам, ЕТВ рассказывал здесь. Председателем гордумы стал Игорь Володин.

По пути на дачу
ЕТВ выясняет, по каким дорогам вам придется добираться к шашлыкам.
Выборы. Гордума
Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут уже 9 сентября. Но от тех, за кого мы проголосуем будет зависеть не только работа думы, но кто встанет во главе города.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Избирком Екатеринбурга призвал депутатов гордумы убрать агитацию»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, Выборы. Гордума, Екатеринбург, гордума, выборы, агитация, избирком
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мандаты раздора
События
Мандаты раздора
История выборов в Екатеринбургскую городскую думу: самые грязные предвыборные кампании.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
22 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Анна Чиповская и спектакль Кинастон
23 апреля в 19:55
С Анна Чиповская