Избирком Екатеринбурга призвал депутатов гордумы убрать агитацию

Избирательная комиссия Екатеринбурга обратилась к депутатам действующей городской думы и тем, кто участвовал в голосовании, с просьбой убрать предвыборную агитацию. Обращение к ним появилось на сайте избиркома. В обращении говорится, что екатеринбуржцы жалуются на то, что агитационные листовки до сих пор развешены по уральской столице.

«Присутствие на фасадах и ограждениях агитационных материалов, утративших свою актуальность, не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям и кандидатам в депутаты», — написал избирком. Кроме того, в комиссии добавили, что в некоторых случаях старые листовки «приводят к нарушению правил благоустройства».

Напомним, выборы в городскую думу Екатеринбурга прошли 9 сентября 2018 года. Кто именно победил в одномандатных округах и по партийным спискам, ЕТВ рассказывал здесь. Председателем гордумы стал Игорь Володин.