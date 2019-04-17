Политологи подсчитали КПД свердловских депутатов Госдумы
18:16, 17 Апрель 2019
В топ-50 попали только два уральских народных избранника.
Российские политологи составили рейтинг полезности депутатов Государственной думы. Исследователи выводили КПД народных избранников с января по апрель 2019 года. Рейтинг состоит из четырех неравновесных индексов — народного голосования, активности депутата в ГД, медийности, работы в регионе.
В топ-50 попали два свердловских депутата: Павел Крашенинников занял почетное пятое место, Андрей Альшевских — 49. Дмитрию Ионину присудили 60 место, Игорю Торощину — 73. Андрей Ветлужких занял 99 строчку. Все остальные депутаты-свердловчане — семеро — получили рейтинги пониже.
Ранее депутаты Госдумы опубликовали свои декларации. Доходы большинства свердловчан колеблются вокруг цифры в пять миллионов рублей. Близкие к этому суммы задекларировали Андрей Альшевских (4,8 миллиона), Алексей Балыбердин (4,8 миллиона), Андрей Ветлужских (5,3 миллиона), Максим Иванов (4,8 миллиона), Александр Петров (4,7 миллиона), Иван Шилков (4,8 миллиона).
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