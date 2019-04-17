Политологи подсчитали КПД свердловских депутатов Госдумы

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В топ-50 попали два свердловских депутата: Павел Крашенинников занял почетное пятое место , Андрей Альшевских — 49. Дмитрию Ионину присудили 60 место , Игорю Торощину — 73. Андрей Ветлужких занял 99 строчку. Все остальные депутаты-свердловчане — семеро — получили рейтинги пониже.





( 4,8 миллиона), Алексей Балыбердин ( 4,8 миллиона), Андрей Ветлужских ( 5,3 миллиона), Максим Иванов ( 4,8 миллиона), Александр Петров ( 4,7 миллиона), Иван Шилков ( 4,8 миллиона). Ранее депутаты Госдумы опубликовали свои декларации. Доходы большинства свердловчан колеблются вокруг цифры в пять миллионов рублей. Близкие к этому суммы задекларировали Андрей Альшевских4,8 миллиона), Алексей Балыбердин4,8 миллиона), Андрей Ветлужских5,3 миллиона), Максим Иванов4,8 миллиона), Александр Петров4,7 миллиона), Иван Шилков4,8 миллиона).

Российские политологи составили рейтинг полезности депутатов Государственной думы. Исследователи выводили КПД народных избранников с января по апрель 2019 года. Рейтинг состоит из четырех неравновесных индексов — народного голосованияактивности депутата в ГДмедийностиработы в регионе.