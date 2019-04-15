Кроме Шипулина на праймериз «Единой России» заявился аграрий

Кроме биатлониста из Екатеринбурга Антона Шипулина документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму подал еще один кандидат. Им стал заместителем генерального директора по работе с государственными структурами в агрофирме «Ариант» Сергей Липанин, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На довыборы в Законодательное собрание Свердловской области заявились депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов, некий Вячеслав Бисеров, педагог-психолог Мария Харисова и сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Напомним, документы для участия в праймериз можно подать в свердловское отделение «Единой России» до 30 апреля. Проголосовать за кандидатов от партии можно будет 26 мая.