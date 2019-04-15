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Кроме Шипулина на праймериз «Единой России» заявился аграрий

14:39, 15 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Конкурентом спортсмена стал директор по работе с государственными структурами в фирме «Ариант» Сергей Липанин.

Кроме биатлониста из Екатеринбурга Антона Шипулина документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму подал еще один кандидат. Им стал заместителем генерального директора по работе с государственными структурами в агрофирме «Ариант» Сергей Липанин, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На довыборы в Законодательное собрание Свердловской области заявились депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов, некий Вячеслав Бисеров, педагог-психолог Мария Харисова и сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Напомним, документы для участия в праймериз можно подать в свердловское отделение «Единой России» до 30 апреля. Проголосовать за кандидатов от партии можно будет 26 мая.

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В то время, пока кандидаты еще подают документы, Антон Шипулин начал предвыборную агитацию. Так, на центральной улице Серова появился баннер с фотографией биатлониста, который стреляет из винтовки. Рядом со спортсменом красуется надпись «Антон Шипулин. Олимпийский чемпион. Цель. Точность. Результат». Документы на праймериз Шипулин подал самый первый в прошлый четверг, 11 апреля.

О начале избирательной кампании в Госдуму биатлонист заявил за неделю до конца марта. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Серовский округ, довыборы в Госдуму, партия, Единая Россия, Екатеринбург
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