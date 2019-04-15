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Антон Шипулин использовал винтовку в предвыборной агитации

09:28, 15 Апрель 2019
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Фото: Instagram Антона Шипулина
Баннеры с изображением биатлониста появились на центральной улице Серова.

Баннеры с фотографией екатеринбургского биатлониста Антона Шипулина появились в Серове. Один из таких баннеров увидели на улице Ленина в центре города, пишет «Глобус». На баннере Шипулин изображен с винтовкой в руках. Рядом с ним красуется надпись «Антон Шипулин. Олимпийский чемпион. Цель. Точность. Результат».

Напомним, в прошлый четверг, 11 апреля, Антон Шипулин первый подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму. О начале избирательной кампании в Госдуму биатлонист заявил за неделю до конца марта. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, биатлон, Госдума, довыборы в Госдуму, Свердловская область , Серов, Серовский округ, Антон Шипулин
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