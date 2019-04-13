Губернатор Свердловской области получил еще семь дней отпуска
17:15, 13 Апрель 2019
Членам регионального правительства также предоставили дополнительные выходные.
Евгений Куйвашев получил дополнительную неделю отпуска к уже имеющимся 28 календарным дням, гарантированных Трудовым кодексом РФ. В указе, подписанном в отсутствие губернатора его замом Алексеем Орловым, объясняется, что дополнительный отдых предоставляется главе региона из-за ненормированного рабочего дня.
Члены правительства Свердловской области получили по 17 дополнительных дней отпуска, а те, у кого так же, как у губернатора, ненормированный рабочий график, — еще три дня.
Члены правительства Свердловской области получили по 17 дополнительных дней отпуска, а те, у кого так же, как у губернатора, ненормированный рабочий график, — еще три дня.
Такие правила будут действовать, начиная с 2019 года, говорится в указе.
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