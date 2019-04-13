Губернатор Свердловской области получил еще семь дней отпуска

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Члены правительства Свердловской области получили по 17 дополнительных дней отпуска , а те , у кого так же , как у губернатора , ненормированный рабочий график, — еще три дня.





Такие правила будут действовать , начиная с 2019 года , говорится в указе.

Евгений Куйвашев получил дополнительную неделю отпуска к уже имеющимся 28 календарным днямгарантированных Трудовым кодексом РФ. В указеподписанном в отсутствие губернатора его замом Алексеем Орловымобъясняетсячто дополнительный отдых предоставляется главе региона из-за ненормированного рабочего дня.