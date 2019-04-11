Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный комитет. Срок рассмотрения документов от участников — пять дней, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения «Единой России».

Шипулин заявил, что собрал все необходимые документы и настроился на победу в предварительном голосовании: