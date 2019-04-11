Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный комитет. Срок рассмотрения документов от участников — пять дней, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения «Единой России».
Шипулин заявил, что собрал все необходимые документы и настроился на победу в предварительном голосовании:
Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз.
О начале избирательной кампании в Госдуму биатлонист заявил за неделю до конца марта. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».
Несмотря на то, что Антон Шипулин завершил спортивную карьеру, он продолжает кататься на лыжах. Недавно Шипулин съездил на «Калашников Биатлон Фест», где ему пришлось преодолеть 4,5 километра с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5.