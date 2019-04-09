«Будет хаос». Гордума засомневалась в главах районов Екатеринбурга
На заседании 9 апреля депутаты рассмотрели и превратили в реальность светлую мечту главы Екатеринбурга — о предоставлении дополнительных полномочий районам города. В проекте постановления Александра Высокинского предлагалось наделить руководителей семи территорий 29 новыми полномочиями — от разработки стратегий социально-экономического развития до отбора управляющих компаний.
Как пояснил и. о. начальника правового департамента администрации города Александр Громут, согласно документу, под новые полномочия районных администраций планируется перераспределение денежных средств. На просьбу депутата Колесникова «объяснить по-русски, как увеличиваются полномочия глав районов», Громут ответить не смог.
«Я прочитал, послушал. Ничего не понял. Мы читать умеем. Мы говорим о русском языке сейчас. Не надо рассуждать. Вы скажите, вы же на думу пришли. Вы че такие документы вносите? Невнятные. Какие полномочия в решении конкретных задач, а не стратегии? У нас все стратегия, только ничего не двигается», — эмоционально высказался Колесников.
Более серьезные аргументы против увеличения полномочий привел депутат Крицкий. Он предрек «вакханалию» в результате необдуманных действий мэрии и коллег-думцев.
«Решение вступает в силу с момента официального опубликования. Это значит, сегодня приняли, завтра опубликовали, а уже в пятницу — должны работать по новой схеме. Возьмем три вида контроля: земельный, экологический и дорожный. Все они в ведении муниципалитета. Работают конкретные люди. В случае принятия, что с ними будет? Мы сломаем систему, не введя новую. С пятницы будет парализована деятельность города», — начал объяснять недостатки постановления Крицкий.
Согласно документу, глава районной администрации устанавливает и прекращает действия публичная сервитутов. Самая сильная позиция у города была, когда мэрия распоряжалась земельными вопросами. Мы централизовали полномочия архитекторов, градостроительной документации…
Проекты планировки разрабатываются на территории нескольких районов. А в районных администрациях просто нет специалистов, чтобы это делать. Как они будут устанавливать сервитуты, не имея базы? Кто это писал, пусть мне объяснит.
Кроме того, Владимир Крицкий отметил, что полномочия по организации и осуществлению мероприятий по сносу ветхих домов требует серьезного финансирования и предполагает большую ответственность перед жителями. «Этот документ не терпит спешки, — подчеркнул Крицкий. — Ни один житель не должен почувствовать изменения в организации структуры».
Глава Екатеринбурга имеет право на свое видение и на эксперимент по распределению полномочий. Но мы должны понимать, что любой эксперимент должен быть подготовлен. На комиссии по жилищному хозяйству была заслушана информация по Железнодорожному району. Выяснилось, что ни один заместитель главы не знает смету района. Не готов говорить о стратегии развития района. В этих условиях говорить о том, что главы готовы получить дополнительные полномочия и рачительно распределить выделенные средства, я не могу. Где гарантия, что деньги, которые будут получены, не будут растрачены в никуда?
Дмитрий Сергин поддержал коллегу Крицкого и справедливо усомнился в наличии «сильного мэра» в Екатеринбурге.
«У семи нянек дитя без глаза». Если мы примем решение об увеличении полномочий главам семи районов, Екатеринбург будет сиротой. В городе воцарится хаос. А что глава? Модель управления городом, которая сегодня существует, мы называем «сильный мэр». Но сильная власть никогда свои полномочия не перераспределит. Это противоестественно.
Несмотря на разумные доводы, гордума большинством голосов — 22 человека «за, семь «против», пятеро воздержались — приняла документ об увеличении полномочий главам районов Екатеринбурга. «Берите за себя ответственность за ту вакханалию, которая начнется», — бросил Крицкий. После этого депутаты рассмотрели возможность исключить сомнительные полномочия из постановления. Но нет — в итоге постановление осталось без изменений. Со словами «хоть бы один въехал в тему» Владимир Крицкий покинул зал заседаний.