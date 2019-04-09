«Будет хаос». Гордума засомневалась в главах районов Екатеринбурга

На заседании 9 апреля депутаты рассмотрели и превратили в реальность светлую мечту главы Екатеринбурга — о предоставлении дополнительных полномочий районам города. В проекте постановления Александра Высокинского предлагалось наделить руководителей семи территорий 29 новыми полномочиями — от разработки стратегий социально-экономического развития до отбора управляющих компаний.

Как пояснил и. о. начальника правового департамента администрации города Александр Громут, согласно документу, под новые полномочия районных администраций планируется перераспределение денежных средств. На просьбу депутата Колесникова «объяснить по-русски, как увеличиваются полномочия глав районов», Громут ответить не смог.

«Я прочитал, послушал. Ничего не понял. Мы читать умеем. Мы говорим о русском языке сейчас. Не надо рассуждать. Вы скажите, вы же на думу пришли. Вы че такие документы вносите? Невнятные. Какие полномочия в решении конкретных задач, а не стратегии? У нас все стратегия, только ничего не двигается», — эмоционально высказался Колесников.