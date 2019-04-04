Высокинский распыляет полномочия между главами районов
Мэр уральской столицы заговорил о необходимости наделить глав районов города дополнительными полномочиями сразу же после избрания. По мнению Александра Высокинского, руководители районов Екатеринбурга, по численности населения равные некоторым городам области, должны обладать достаточными правами, чтобы самостоятельно решать проблемы жителей. Идею мэра обсудили депутаты гордумы, входящие в комиссию по местному самоуправлению.
«Глава города готов выделить финансирование в районы для того, чтобы главы районов перестали быть просто отраслевыми участниками процесса и территории начали развиваться, — отметил председатель комиссии Алексей Вихарев. — Дело в том, что глава района знает все хозяйственные процессы, которые происходят на „его“ земле: он знает, где нужно добавить усилия, где убавить финансирование, а где стоит больше общаться с людьми, чтобы их слышать».
Депутаты поддержали не только наделение глав районов дополнительными полномочиями, но и выделение дополнительного финансирования — за счет перераспределения расходов бюджета-2019.
Окончательное решение о том, какие проблемы самостоятельно смогут решать руководители территорий, будет принято на ближайшем заседании городской думы. Через год депутаты намерены проанализировать результаты деятельности чиновников на местах.