Высокинский распыляет полномочия между главами районов

«Глава города готов выделить финансирование в районы для того, чтобы главы районов перестали быть просто отраслевыми участниками процесса и территории начали развиваться, — отметил председатель комиссии Алексей Вихарев. — Дело в том, что глава района знает все хозяйственные процессы, которые происходят на „его“ земле: он знает, где нужно добавить усилия, где убавить финансирование, а где стоит больше общаться с людьми, чтобы их слышать».

Депутаты поддержали не только наделение глав районов дополнительными полномочиями, но и выделение дополнительного финансирования — за счет перераспределения расходов бюджета-2019.