Александр Высокинский подыскивает себе пресс-секретаря
15:19, 03 Апрель 2019
Заявки на должность в мэрии Екатеринбурга будут принимать до 22 апреля.
Александр Высокинский решил найти себе личного пресс-секретаря, сообщили в администрации Екатеринбурга. Конкурс начался сегодня, 3 апреля. Заявления от кандидатов будут принимать до 22 апреля.
Требования к потенциальному пресс-секретарю обширные: от знания ФЗ «О СМИ» и умения мыслить системно и работать в стрессовых условиях до навыков в организации пресс-конференции и составлении медиапланов. Полный перечень условий можно прочитать на сайте мэрии.
1 апреля свою должность оставил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Администрация Екатеринбурга все еще не нашла ему замену.
Александр Высокинский успел спровоцировать несколько медиа-скандалов за полгода в кресле мэра. Подробно о них ЕТВ рассказывал здесь.
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