Александр Высокинский подыскивает себе пресс-секретаря

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« О СМИ» и умения мыслить системно и работать в стрессовых условиях до навыков в организации пресс-конференции и составлении медиапланов. Полный перечень условий можно прочитать на Требования к потенциальному пресс-секретарю обширные: от знания ФЗО СМИ» и умения мыслить системно и работать в стрессовых условиях до навыков в организации пресс-конференции и составлении медиапланов. Полный перечень условий можно прочитать на сайте мэрии.





1 апреля свою должность оставил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Администрация Екатеринбурга все еще не нашла ему замену.





Александр Высокинский успел спровоцировать несколько медиа-скандалов за полгода в кресле мэра. Подробно о них ЕТВ рассказывал здесь

Александр Высокинский решил найти себе личного пресс-секретарясообщили в администрации Екатеринбурга. Конкурс начался сегодня3 апреля. Заявления от кандидатов будут принимать до 22 апреля.