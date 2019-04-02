«Волосы шевелятся»: гордума вскрыла мутную сделку с баней на Куйбышева
13:16, 02 Апрель 2019
Григорий Вихарев считает, что на месте легендарной парильни может появиться высотка.
Депутаты гордумы Екатеринбурга решили, что снесенная баня «Бодрость» на улице Куйбышева зря оказалась в руках частников. Председатель ДУМИ Майя Строшкова рассказала, что в 2016 году здание планировали реконструировать и создали для этого ООО «Уральские бани». МУП внес свою долю в уставной капитал предприятия. Позже мэрия избавилась от доли за 57 миллионов рублей и продала участок под зданием за 6,5 миллиона. Изначально планировалось, что ООО «Уральские бани „Бодрость“» построит новую парильню. Теперь вся прибыль окажется в руках частников.
«Мне даже говорить нечего, волосы шевелятся. Предоставьте мне документы данной сделки! Кто выступил инициатором? Крупный девелопер? Нужно подытожить этот беспредел», — заявил Григорий Вихарев. Депутат решил, что на месте легендарной бани могут построить высотку, на которой «заработают миллиарды». Председатель ДУМИ поспешила заверить его, что на месте снесенного здания появится новая баня. «Наверное, на этапе реализации сделки никто эти условия не зафиксировал», — решил Вихарев.
На месте «Бодрости» должны построить новый комплекс по франшизе «Сандунов». Новое здание будет трехэтажным. На первом и втором этажах разместятся мыльные, парные, массажные на 300 человек, кабинеты красоты, магазин фирменных товаров«Сандунов», кухня и прачечная. На третьем этаже — офисы. Завершится строительство нового комплекса в третьем квартале 2019 года.
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