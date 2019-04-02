«Волосы шевелятся»: гордума вскрыла мутную сделку с баней на Куйбышева

Депутаты гордумы Екатеринбурга решили , что снесенная баня « Бодрость» на улице Куйбышева зря оказалась в руках частников. Председатель ДУМИ Майя Строшкова рассказала , что в 2016 году здание планировали реконструировать и создали для этого ООО « Уральские бани». МУП внес свою долю в уставной капитал предприятия. Позже мэрия избавилась от доли за 57 миллионов рублей и продала участок под зданием за 6,5 миллиона. Изначально планировалось , что ООО « Уральские бани „ Бодрость“» построит новую парильню. Теперь вся прибыль окажется в руках частников.





« Мне даже говорить нечего , волосы шевелятся. Предоставьте мне документы данной сделки! Кто выступил инициатором? Крупный девелопер? Нужно подытожить этот беспредел», — заявил Григорий Вихарев. Депутат решил , что на месте легендарной бани могут построить высотку , на которой « заработают миллиарды». Председатель ДУМИ поспешила заверить его , что на месте снесенного здания появится новая баня. « Наверное , на этапе реализации сделки никто эти условия не зафиксировал», — решил Вихарев.





На месте « Бодрости» должны построить новый комплекс по франшизе « Сандунов». Новое здание будет трехэтажным. На первом и втором этажах разместятся мыльные , парные , массажные на 300 человек , кабинеты красоты , магазин фирменных товаров«Сандунов», кухня и прачечная. На третьем этаже — офисы. Завершится строительство нового комплекса в третьем квартале 2019 года.



