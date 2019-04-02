Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

ЦУМ подготовят для думы Екатеринбурга за 39 миллионов 

13:00, 02 Апрель 2019
cum.jpg
Фото: ЕТВ
Депутаты переедут в новые помещения 1 сентября. 

На оборудование площадей ЦУМа для депутатов екатеринбургской гордумы потратят 38,9 миллиона рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, в новом зале должны удобно разместиться:

  • 78 участников заседания,
  • два оператора,
  • два секретаря,
  • инженер,
  • переводчик,
  • журналисты.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.

Рабочие места депутатов будут оборудованы микрофонами и системой электронного голосования (сейчас они поднимают красные карточки). Подрядчика выберут 29 апреля. Все работы необходимо выполнить к началу нового политического сезона — до 1 сентября 2019 года.

Планы о переезде в более просторное здание появились у депутатов полтора года назад, но у прошлого созыва на оборудование новых помещений не хватило денег. В качестве вариантов рассматривали муниципальные здания, разбросанные по городу, но остановились на торговом центре, который примыкает к горадминистрации. Для депутатов выкупили два верхних этажа.

Конгресс-холл в Екатеринбурге подорожал до 10 миллиардов 
Площадка, куда приедет Путин, пройдет финальную экспертизу в мае. 
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «ЦУМ подготовят для думы Екатеринбурга за 39 миллионов »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, Екатеринбург, гордума, депутаты, деньги, ЦУМ
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Демократия по-уральски
События
Демократия по-уральски
В чем смысл праймериз «Единой России» и как американская система выборов приживается на Среднем Урале.
Главные новости Екатеринбурга 02.04.2019
02 апреля в 19:00
С Евгений Куйвашев, Владимир Мединский, Марина Канатова
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова