ЦУМ подготовят для думы Екатеринбурга за 39 миллионов 

Рабочие места депутатов будут оборудованы микрофонами и системой электронного голосования (сейчас они поднимают красные карточки). Подрядчика выберут 29 апреля. Все работы необходимо выполнить к началу нового политического сезона — до 1 сентября 2019 года.

Планы о переезде в более просторное здание появились у депутатов полтора года назад, но у прошлого созыва на оборудование новых помещений не хватило денег. В качестве вариантов рассматривали муниципальные здания, разбросанные по городу, но остановились на торговом центре, который примыкает к горадминистрации. Для депутатов выкупили два верхних этажа.